Рус

Рятувальники розгортають мобільний госпіталь для хворих COVID-19 на Херсонщині: подробиці (фото, відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
17
Госпіталь ДСНС Новина оновлена 25 жовтня 2021, 21:43
Госпіталь ДСНС

Рятувальники привезли на Херсонщину автономний госпіталь.

У Каховці, що на Херсонщині, рятувальники розгортають автономний мобільний госпіталь, щоб зменшити навантаження на місцеві лікарні.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

У повідомленні зазначено, що госпіталь вже доставлений в область і незабаром буде розгорнутий на спеціально підготовленому майданчику, біля міськлікарні ім. сім’ї Панкеєвих.

Всі підготовчі роботи для забезпечення його безперешкодного функціонування вже проведені.

Відзначається, що госпіталь складається з 35 наметів і модулів, з них 24 є палати для хворих.

Конструкція повністю автономна і забезпечена генераторами електрики, тепловими гарматами і вежами освітлення.

Всього він здатний прийняти 120 пацієнтів.

Госпіталь ГСЧС везуть в Каховку
Госпіталь ГСЧС везуть в Каховку
Госпіталь ГСЧС везуть в Каховку
Госпіталь ГСЧС везуть в Каховку

Як відомо, Херсонська область стала першим регіоном України, який перейшов в "червону зону". Це сталося ще 15 жовтня.

В цей час в "червоній зоні" знаходяться сім українських областей, а з вівторка, 26 жовтня, до них приєднаються ще дві.

У антилідерів по поширенню хвороби знаходяться Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

Теги:
#Херсонська область #Каховка #Коронавірус #Covid-19
Через рік після "референдуму" великих зрушень в питаннях Зеленського немає
Політика
Річниця "референдуму від Зеленського": як "слуги" втілюють народні сподівання та свої обіцянки
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Через рік після "референдуму" великих зрушень в питаннях Зеленського немає
Річниця "референдуму від Зеленського": як "слуги" втілюють народні сподівання та свої обіцянки
Дата публікації
Категорія
Карантин
Штрафувати будуть пасажирів: в Україні переглянули обмеження на поїздки між регіонами
Дата публікації
Категорія
Газ в Україні знову подорожчає
Українцям знову хочуть підняти ціну на газ — які цифри побачимо в платіжках
Дата публікації
Категорія
Які регіони опинилися на межі локдауну та що їх чекає
COVID-ситуація у регіонах погіршується: що заборонять українцям у "червоній" зоні (інфографіка)
Дата публікації
Категорія
На початку тижня в Україні похолоднішає
Які сюрпризи готує погода в кінці жовтня: прогноз синоптика