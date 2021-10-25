Рятувальники розгортають мобільний госпіталь для хворих COVID-19 на Херсонщині: подробиці (фото, відео)

Рятувальники привезли на Херсонщину автономний госпіталь.

У Каховці, що на Херсонщині, рятувальники розгортають автономний мобільний госпіталь, щоб зменшити навантаження на місцеві лікарні.

Про це інформує пресслужба ДСНС.

У повідомленні зазначено, що госпіталь вже доставлений в область і незабаром буде розгорнутий на спеціально підготовленому майданчику, біля міськлікарні ім. сім’ї Панкеєвих.

Всі підготовчі роботи для забезпечення його безперешкодного функціонування вже проведені.

Відзначається, що госпіталь складається з 35 наметів і модулів, з них 24 є палати для хворих.

Конструкція повністю автономна і забезпечена генераторами електрики, тепловими гарматами і вежами освітлення.

Всього він здатний прийняти 120 пацієнтів.

Госпіталь ГСЧС везуть в Каховку

Госпіталь ГСЧС везуть в Каховку

Як відомо, Херсонська область стала першим регіоном України, який перейшов в "червону зону". Це сталося ще 15 жовтня.

В цей час в "червоній зоні" знаходяться сім українських областей, а з вівторка, 26 жовтня, до них приєднаються ще дві.

У антилідерів по поширенню хвороби знаходяться Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.