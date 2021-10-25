"Червоних" областей все більше: хто в Україні опинився під загрозою локдауну

Вже завтра "почервоніють" дві області України

Україна за кількістю нових хворих коронавірусом та летальних випадків досягає пікових показників, у зв’язку з чим все більше регіонів посилюють карантин та переходять у "червону" зону. Вже з вівторка, 26 жовтня, "червоними" стануть Рівненська та Миколаївська область.

Яка ситуація з COVID-19 у інших регіонах Україні — з’ясовував "Телеграф".

Червона зона

Показники захворюваності коронавірусом відповідають "червоному" рівню епідемічної небезпеки у семи областях України: Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській, Донецькій, Херсонській, Сумській і Запорізькій.

У більшості цих регіонів зашкалює коефіцієнт виявлення нових випадків, рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок з киснем.

При цьому у інших регіонах ситуація погіршується з кожним днем. Так, вже у вівторок, 26 жовтня, суворі карантинні обмеження "червоної" зони введуть у Рівненській та Сумській областях.

На Рівненщині рівень госпіталізацій та коефіцієнт виявлення нових COVID-випадків перевищував допустимі показники три дня поспіль, а у Миколаївській зашкалює рівень госпіталізацій та завантаженість ліжок киснем.

У "червоній" зоні обмеження є такими:

обов’язкове перебування у громадських місцях у захисних масках;

ТРЦ, розважальні заклади, заклади культури працювати не зможуть;

закриваються ринки і магазини з непродовольчими товарами;

спортзали, басейни, готелі та хостели також працювати не зможуть;

заклади освіти (за виключенням дитсадків і молодшої школи) переходять на дистанційне навчання;

кафе і ресторани можуть працювати тільки на доставку і виніс.

Варто зазначити, що обмеження скасовуються за умови наявності у всього персоналу та відвідувачі сертифікату про повний курс вакцинації від коронавірусу (тобто отримання двох доз вакцини).

Помаранчева зона

Перехідний період щодо коронавірусних обмежень станом на ранок понеділка, 25 жовтня, переживають 14 областей — саме стільки в Україні "помаранчевих" областей.

Однак, як вже було сказано вище, з 26 жовтня з їх числа вийдуть два регіони — у них введуть "червону" зону України.

До слова, у Києві зараз діють обмеження "помаранчевого" рівня епіднебезпеки, однак вже неодноразово лунали заяви про посилення карантину.

У "помаранчевій" зоні діють обмеження щодо кількості відвідувачів у спортзалах і басейнах, за столики у кафе пускають не більше 4 осіб, а у кінотеатри і театри пускають не більше 50% відвідувачів. Однак, обмеження скасовуються для вакцинованих.

Жовта зона

Єдиними областями, які все ще залишаються у "жовтій" зоні карантину є Вінницька, Закарпатська, Кіровоградську та Полтавська.

У цих регіонах показники коронавірусу тримаються у межах допустимого.

Варто зазначити, що підстава для виходу області з "жовтої" зони — якщо показники захворюваності не відповідатимуть нормі протягом трьох днів поспіль.

Єдині обмеження, які діють у цій зоні, масковий режим та необхідність дотримання соціальної дистанції.

Епідемічна ситуація у регіонах

Раніше "Телеграф" повідомляв, як "вижити" в карантин без ковід-сертифікату і кому точно не можна вакцинуватися.