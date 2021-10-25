У "червоній" Херсонській області пацієнтів з ковідом почнуть лікувати в наметах: фото

У регіоні вперше у 2021 році відкривають мобільний госпіталь

Херсонська область першою перейшла у "червону" зону карантину цієї осені, а тепер стало відомо, що тут вперше у 2021 році розгортають мобільний госпіталь для пацієнтів з коронавірусом.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, у понеділок, 25 жовтня, на Херсонщину вирушила колона техніки рятувальників.

Відомо, що мобільний госпіталь розмістять на території Каховської центральної міської лікарні імені родини Панкеєвих, що майже за 100 кілометрів від самого Херсона.

Мобільний госпіталь розгорнуть у Каховці

Зазначається, що мобільний госпіталь буде складатися з 25 наметів та модулів, з яких 24 — палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Всі намети будуть забезпечені електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

Очікується, що розгортання цього госпіталю посилить лікарню на 120 ліжко-місць для хворих коронавірусом. Крім того, на місці буде працювати Штаб для взаємодії з місцевими органами влади та медслужбою області.

На момент виходу новини, обладнання для мобільного госпіталю везуть на Херсонщину, де тільки почнуть розгортати. Про дату його відкриття наразі нічого не відомо.

Додамо, що зовні мобільний госпіталь для хворих коронавірусом пацієнтів має вигляд блоку з кількох десятків наметів, однак всередині він обладнаний усім необхідним обладнанням для лікування хворих на COVID-19. Ось, як виглядав мобільний госпіталь, який розгортали минулого року на Прикарпатті.

Вигляд мобільного госпіталю ззовні

Так виглядає мобільний госпіталь всередині

Раніше "Телеграф" повідомляв, яка ситуація з коронавірусом в інших регіонах України та скільки регіонів скоро перейдуть у "червону" зону карантину.