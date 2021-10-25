В "красной" Херсонской области пациентов с ковидом начнут лечить в палатках: фото

В регионе впервые в 2021 году открывают мобильный госпиталь

Херсонская область первой перешла в "красную" зону карантина этой осенью, а теперь стало известно, что здесь впервые в 2021 году разворачивают мобильный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в понедельник, 25 октября, на Херсонщину отправилась колонна техники спасателей.

Известно, что мобильный госпиталь разместят на территории Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых, что почти в 100 километрах от самого Херсона.

Мобильный госпиталь развернут в Каховке

Отмечается, что мобильный госпиталь будет состоять из 25 палаток и модулей, из которых 24 — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Все палатки будут обеспечены электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Ожидается, что развертывание этого госпиталя усилит больницу на 120 койко-мест для больных коронавирусом. Кроме того, на месте будет работать Штаб для взаимодействия с местными органами власти и медицинской службой области.

На момент выхода новости, оборудование для мобильного госпиталя везут на Херсонщину, где начнут разворачивать. О дате его открытия пока ничего не известно.

Добавим, что внешне мобильный госпиталь для больных коронавирусом пациентов имеет вид блока из нескольких десятков палаток, однако внутри он оборудован всем необходимым оборудованием для лечения больных COVID-19. Вот, как выглядел мобильный госпиталь, который развернули в прошлом году на Прикарпатье.

Вид мобильного госпиталя извне

Так выглядит мобильный госпиталь внутри

Ранее "Телеграф" сообщал, какова ситуация с коронавируса в других регионах Украины и сколько регионов скоро перейдут в "красную" зону карантина.