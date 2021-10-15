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Перша область України перейшла в "червону" зону: які регіони під загрозою

Автор
Олена Волкова
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Робота магазинів, банків і АЗС не під забороною, але люди повинні бути виключно в масках Новина оновлена 15 жовтня 2021, 12:18
Робота магазинів, банків і АЗС не під забороною, але люди повинні бути виключно в масках

Першою в "червону" зону перейшла Херсонщина, але слідом за нею можуть "почервоніти" й інші регіони

У п’ятницю, 15 жовтня, на тлі рекордної кількості госпіталізацій в Україні Херсонська область увійшла в "червону" зону карантину і стала першою в країні, де ввели максимальний рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це інформує МОЗ України.

Відзначимо, що, станом на ранок п’ятниці, тут виявили не максимальну по Україні кількість нових випадків (709). Але в МОЗ кажуть, що саме в Херсонській області виникла загрозлива ситуація із захворюваністю і рівнем госпіталізації хворих COVID-19.

З 15 жовтня в Херсонській області під забороною є робота:

  • точок громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;
  • ТРЦ, кінотеатрів, театрів і т.д.;
  • навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;
  • непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;
  • масові заходи (крім матчів без глядачів);

Варто відзначити, що ці обмеження знімаються за умови, якщо щеплені всі співробітники і клієнти того чи іншого закладу без винятку. При собі вони повинні мати "зелений" ковід-сертифікат.

Дозволена робота:

  • банків;
  • АЗС;
  • ветеринарних магазинів;
  • аптек і всіх продовольчих магазинів.

Варто відзначити, що найближчим часом до "почервонілої" Херсонщині можуть додатися й інші області: як мінімум, Львівська і Харківська, де ситуація залишається вкрай складною. Втім, в списку куди більше регіонів.

Нагадаємо, найближчим часом ще кілька областей України можуть потрапити під зміну карантинного зонування. Крім перерахованих вище двох областей, в Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській та Донецькій зараз також відзначають збільшення несприятливих показників, які можуть свідчити про необхідність посилити обмеження.

Теги:
#Херсонщина #Карантин #Заборони #Червона зона
Робота магазинів, банків і АЗС не під забороною, але люди повинні бути виключно в масках
Суспільство
Перша область України перейшла в "червону" зону: які регіони під загрозою
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Робота магазинів, банків і АЗС не під забороною, але люди повинні бути виключно в масках
Перша область України перейшла в "червону" зону: які регіони під загрозою
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