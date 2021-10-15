Перша область України перейшла в "червону" зону: які регіони під загрозою

Першою в "червону" зону перейшла Херсонщина, але слідом за нею можуть "почервоніти" й інші регіони

У п’ятницю, 15 жовтня, на тлі рекордної кількості госпіталізацій в Україні Херсонська область увійшла в "червону" зону карантину і стала першою в країні, де ввели максимальний рівень епідеміологічної небезпеки.

Про це інформує МОЗ України.

Відзначимо, що, станом на ранок п’ятниці, тут виявили не максимальну по Україні кількість нових випадків (709). Але в МОЗ кажуть, що саме в Херсонській області виникла загрозлива ситуація із захворюваністю і рівнем госпіталізації хворих COVID-19.

З 15 жовтня в Херсонській області під забороною є робота:

точок громадського харчування, крім адресної доставки і замовлень на винос;

ТРЦ, кінотеатрів, театрів і т.д.;

навчальних закладів, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

масові заходи (крім матчів без глядачів);

Варто відзначити, що ці обмеження знімаються за умови, якщо щеплені всі співробітники і клієнти того чи іншого закладу без винятку. При собі вони повинні мати "зелений" ковід-сертифікат.

Дозволена робота:

банків;

АЗС;

ветеринарних магазинів;

аптек і всіх продовольчих магазинів.

Варто відзначити, що найближчим часом до "почервонілої" Херсонщині можуть додатися й інші області: як мінімум, Львівська і Харківська, де ситуація залишається вкрай складною. Втім, в списку куди більше регіонів.

Нагадаємо, найближчим часом ще кілька областей України можуть потрапити під зміну карантинного зонування. Крім перерахованих вище двох областей, в Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській та Донецькій зараз також відзначають збільшення несприятливих показників, які можуть свідчити про необхідність посилити обмеження.