"Повернення в кам’яний вік": доктор пояснив, чому українці з COVID-19 потрапляють до лікарень

Жиравецький не вважає, що коронавірус у всіх випадках потрібно лікувати тільки чаєм і вітамінами

В Україні станом на 15 жовтня госпіталізували за добу рекордні 4947 чоловік. Деякі медики пов’язують це із застосуванням антибіотиків на дому, більш частим проведенням комп’ютерної томографії та різних аналізів, після яких людей направляють в стаціонар. Інші ж вважають погіршення стан через антибактеріальні препарати "дивним" баченням проблеми.

Про це пише головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

За його словами, ті, хто хворіє легко, дійсно може не приймати ніяких ліків і видужувати. Однак люди, що хворіють важко з високою температурою більше 5-6 днів, падінням сатурації, сильними змінами на КТ, змушені приймати антибактеріальні препарати, які їм виписує сімейний лікар.

"Чи допомагають антибактеріальні препарати важким хворим вдома? Частині — так, а частині, на жаль, ні, тому вони у важкому стані потрапляють в стаціонар. Колеги в стаціонарі роблять висновок, що причиною тяжкого перебігу ковіду стали саме антибактеріальні препарати. Подібна історія і з дексаметазоном. Тих пацієнтів, яким допомогли антибактеріальні препарати, лікарі в стаціонарах не бачать, тому що вони туди не потрапляють", — пояснює доктор Жиравецький.

Він також критикує твердження колег про те, що аналіз ЦРП (ЦРБ) є непоказовим.

"Розумію, що напрошується просте рішення — не давати пацієнтові ніяких ліків і чекати, що він сам одужає. Коли рекомендують зараз аспірин, вітаміни і цинк при важкому ковіді, це виглядає просто як повернення в кам’яний вік", — нарікає лікар.

Він переконаний, що якщо людині не робити КТ і не призначати ніякого лікування, то ситуація тільки погіршиться: в такому випадку вона дійсно стане пацієнтом стаціонару.

Нагадаємо, раніше Жиравецький писав про те, що в Україні можуть почати вакцинувати від коронавірусу не тільки дітей від 12 років, що зараз вже практикується медиками, а й тих, кому виповнилося 5 років.