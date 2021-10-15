Майже п’ять тисяч госпіталізованих за добу: свіжа статистика по COVID-19

14 жовтня від коронавірусу загинуло 412 пацієнтів

В Україні на ранок п’ятниці, 15 жовтня, зафіксовано зниження загального кількість нових коронавірусних пацієнтів — із 18881 (напередодні) до 13624. При цьому зросла кількість госпіталізацій.

Такою статистикою ділиться прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

За минулу добу, 14 жовтня, в Україні:

всього захворіло — 13624 людини (раніше — 18881);

госпіталізовано — 4947 осіб (раніше — 4633);

одужали — 4591 осіб (на ранок четверга — 7630);

померли — 202 людини (добою раніше — 412).

Слід зазначити, що нові випадки захворювання продовжують фіксуватися як у дітей (1 177), так і у медичних працівників (170). Правда, в порівнянні зі статистикою 14 жовтня, ці показники трохи знизилися.

До регіонів із "ковідним лідерством" на цей раз потрапили Харківщина (1492), Дніпропетровщина (1332) та Запоріжжя (927). Також високі показники захворюваності фіксуються в Житомирській (860), Донецькій і Львівській областях (в обох — по 816).

Відзначимо також, що за минулу добу вакцинувалися проти коронавірусу 34897 людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ковідна пандемія могла активізувати іншу небезпечну для людства хворобу. Про що йде мова, читайте в нашому матеріалі.