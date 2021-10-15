Майже п’ять тисяч госпіталізованих за добу: свіжа статистика по COVID-19
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14 жовтня від коронавірусу загинуло 412 пацієнтів
В Україні на ранок п’ятниці, 15 жовтня, зафіксовано зниження загального кількість нових коронавірусних пацієнтів — із 18881 (напередодні) до 13624. При цьому зросла кількість госпіталізацій.
Такою статистикою ділиться прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.
За минулу добу, 14 жовтня, в Україні:
- всього захворіло — 13624 людини (раніше — 18881);
- госпіталізовано — 4947 осіб (раніше — 4633);
- одужали — 4591 осіб (на ранок четверга — 7630);
- померли — 202 людини (добою раніше — 412).
Слід зазначити, що нові випадки захворювання продовжують фіксуватися як у дітей (1 177), так і у медичних працівників (170). Правда, в порівнянні зі статистикою 14 жовтня, ці показники трохи знизилися.
До регіонів із "ковідним лідерством" на цей раз потрапили Харківщина (1492), Дніпропетровщина (1332) та Запоріжжя (927). Також високі показники захворюваності фіксуються в Житомирській (860), Донецькій і Львівській областях (в обох — по 816).
Відзначимо також, що за минулу добу вакцинувалися проти коронавірусу 34897 людей.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ковідна пандемія могла активізувати іншу небезпечну для людства хворобу. Про що йде мова, читайте в нашому матеріалі.
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