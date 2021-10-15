Почти пять тысяч госпитализированных за сутки: свежая статистика по COVID-19

14 октября от коронавируса погибло 412 пациентов

В Украине на утро пятницы, 15 октября, зафиксировано снижение общего количество новых коронавирусных пациентов — с 18881 (накануне) до 13624. При этом возросло число госпитализаций.

Такой статистикой делится пресс-служба Минздрава Украины.

За прошедшие сутки, 14 октября, в Украине:

всего заболело — 13624 человека (ранее — 18881);

госпитализировано — 4947 человек (прежде — 4633);

выздоровели — 4591 человек (на утро четверга — 7630);

скончались — 202 человека (сутками ранее — 412).

Следует отметить, что новые случая заболевания продолжают фиксироваться как у детей (1177), так и у медицинских работников (170). Правда, по сравнению со статистикой на утро четверга, 14 октября, эти показатели немного снизились.

В регионы с "ковидным лидерством" на этот раз попали Харьковщина (1492), Днепропетровщина (1332) и Запорожье (927). Также высокие показатели заболеваемости фиксируются в Житомирской (860), Донецкой и Львовской областях (в обеих — по 816).

Отметим также, что за прошлые сутки вакцинировались против коронавируса 34 897 людей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что коронавирусная пандемия могла активизировать другую опасную для человечества болезнь. О чем идет речь, читайте в нашем материале.