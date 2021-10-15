Почти пять тысяч госпитализированных за сутки: свежая статистика по COVID-19
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14 октября от коронавируса погибло 412 пациентов
В Украине на утро пятницы, 15 октября, зафиксировано снижение общего количество новых коронавирусных пациентов — с 18881 (накануне) до 13624. При этом возросло число госпитализаций.
Такой статистикой делится пресс-служба Минздрава Украины.
За прошедшие сутки, 14 октября, в Украине:
- всего заболело — 13624 человека (ранее — 18881);
- госпитализировано — 4947 человек (прежде — 4633);
- выздоровели — 4591 человек (на утро четверга — 7630);
- скончались — 202 человека (сутками ранее — 412).
Следует отметить, что новые случая заболевания продолжают фиксироваться как у детей (1177), так и у медицинских работников (170). Правда, по сравнению со статистикой на утро четверга, 14 октября, эти показатели немного снизились.
В регионы с "ковидным лидерством" на этот раз попали Харьковщина (1492), Днепропетровщина (1332) и Запорожье (927). Также высокие показатели заболеваемости фиксируются в Житомирской (860), Донецкой и Львовской областях (в обеих — по 816).
Отметим также, что за прошлые сутки вакцинировались против коронавируса 34 897 людей.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что коронавирусная пандемия могла активизировать другую опасную для человечества болезнь. О чем идет речь, читайте в нашем материале.
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