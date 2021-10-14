Коронавирус активизировал другую смертельно опасную болезнь: что говорят в ВОЗ

Это связывают с недостаточностью финансирования борьбы с недугом

Пандемия коронавируса существенно ухудшила борьбу с туберкулезом во всем мире, в частности, возросло количество смертей от этого недуга.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса многолетний прогресс в борьбе с туберкулезом регрессировал (вернулся назад) и впервые за более 10 лет борьбы возросло количество летальных случаев.

В ВОЗ убеждены, что это связано с тем, что доступ к противотуберкулезным услугам был ограничен, а ресурсы на его финансирование значительно сократили и направили на мероприятия по реагированию на COVID-19.

Так, если сравнивать статистику смертей от туберкулеза, то в 2020 году летальность была выше, чем в 2019 году, ведь расходы на лечение туберкулеза были значительно снижены. В докладе говорится, что в прошлом году смертей от туберкулеза было 1,5 миллиона.

Повышение количества летальных случаев зафиксировали в 30 странах мира. К слову, Украины в их числе нет.

Однако, организация делает неутешительные прогнозы на 2021 и 2022 годы. По их оценкам, сейчас туберкулезом болеет 4,1 миллиона человек, однако далеко не все из них знают о своем заболевании, а часть людей умалчивает этот факт.

Именно поэтому ВОЗ призывает страны срочно ускорить меры по борьбе с туберкулезом.

Туберкулез - распространенное и смертельно опасное инфекционное заболевание с хроническим течением. Его возбудителем является различные виды микобактерий, чаще всего Mycobacterium tuberculosis. Болезнь в основном поражает легкие, однако есть случаи поражений других органов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине по состоянию на утро четверга, 14 октября, зафиксировали почти 19 тысяч новых случаев коронавируса. Такие данные последний раз были еще в начале весны.

При этом прогнозы по коронавирусу эксперты делают неутешительные — смертность будет выше, а количество больных еще больше уже до конца месяца.