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"В Україні готують до тотальної вакцинації від ковіду спочатку дітей 12 років, а потім від 5-ти"

Автор
Тарас Жиравецький
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Ходять чутки, що робити щеплення від коронавірусу в Україні можуть дозволити 5-річним дітям Новина оновлена 14 жовтня 2021, 16:55
Ходять чутки, що робити щеплення від коронавірусу в Україні можуть дозволити 5-річним дітям

Доктор Тарас Жиравецький не виключає, що в Україні дозволять робити щеплення від коронавірусу дітям старше 5 років

В Україні можуть почати вакцинувати від коронавірусу не тільки дітей від 12 років, що зараз вже практикується медиками, а й тих, кому виповнилося 5 років. Про це на своїй сторінці в "Телеграмі" написав головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький, заявляючи про можливу тотальну вакцинацію юних українців.

У блозі медик опублікував наступне: "Судячи по активності в соцмережах і останнім новинам, в нашій країні готують до тотальної вакцинації від ковіду дітей спочатку 12 років, а потім від 5-ти. Особисто як лікар не почув жодного конструктивного аргументу, крім того, не розумію, навіщо вакцинувати дітей перехворілих, але бачу що експерти таки будуть на цьому наполягати і думки інших лікарів тут враховуватися не будуть. Тут поки що можна про це писати, на Фейсбуці надійшло повідомлення, що можуть видалити сторінку повністю, зараз заблокована на 30 днів. Тому на Фейсбуці не зможу писати про вакцинацію дітей, тих, хто перехворів, і антитіла до ковіду або спайкбілку. Поки готуємося до наступних викликів..."

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Теги:
#Діти #Вакцинація #Коронавірус #Вакцинація дітей
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