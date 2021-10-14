"В Украине готовят к тотальной вакцинации от ковида сначала детей 12 лет, а потом от 5-ти"

Доктор Тарас Жиравецкий не исключает, что в Украине разрешат прививать от коронавируса детей старше 5 лет

В Украине могут начать вакцинировать от коронавируса не только детей от 12 лет, что сейчас уже практикуется медиками, но и тех, кому исполнилось 5 лет. Об этом на своей странице в "Телеграмме" написал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий, заявляя о возможной тотальной вакцинации юных украинцев.

В блоге медик опубликовал следующее: "Судя по активности в соцсетях и последним новостям, в нашей стране готовят к тотальной вакцинации от ковида детей сначала 12 лет, а потом от 5-ти. Лично как врач не услышал ни одного конструктивного аргумента, кроме того, не понимаю, зачем вакцинировать детей переболевших, но вижу что эксперты таки будут на этом настаивать и мнения других врачей здесь учитываться не будут. Здесь пока еще можно об этом писать, на Фейсбуке пришло сообщение, что могут удалить страницу полностью, сейчас заблокирована на 30 дней. Поэтому на Фейсбуке не смогу писать о вакцинации детей, тех, кто переболел, и антителах к ковиду или спайкбелку. Пока готовимся к следующим вызовам…"