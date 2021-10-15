"Возвращение в каменный век": доктор объяснил, почему украинцы с COVID-19 попадают в больницы

Жиравецкий не считает, что коронавирус во всех случаях нужно лечить только чаем и витаминами

В Украине по состоянию на 15 октября госпитализировали за сутки рекордные 4947 человек. Некоторые медики связывают это с применением антибиотиков на дому, более частым проведением компьютерной томографии и различных анализов, после которых людей направляют в стационар. Другие же считают ухудшение состояние из-за антибактериальных препаратов "странным" виденьем проблемы.

Об этом пишет главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

По его словам, те, кто болеет легко, действительно может не принимать никаких лекарств и выздоравливать. Однако люди, болеющие тяжело с высокой температурой более 5-6 дней, падением сатурации, сильными изменениями на КТ, вынуждены принимать антибактериальные препараты, которые им выписывает семейный врач.

"Помогают ли антибактериальные препараты тяжелым больным дома? Части — да, а части, к сожалению, нет, поэтому они в тяжелом состоянии попадают в стационар. Коллеги в стационаре делают вывод, что причиной тяжелого течения ковида стали именно антибактериальные препараты. Подобная история и с дексаметазоном. Тех пациентов которым помогли антибактериальные препараты, врачи в стационарах не видят, потому что они туда не попадают", — объясняет доктор Жиравецкий.

Он также критикует утверждение коллег о том, что анализ ЦРП (ЦРБ) является непоказательным.

"Понимаю, что напрашивается простое решение — не давать пациенту никаких лекарств и ждать, что он сам выздоровеет. Когда рекомендуют сейчас аспирин, витамины и цинк при тяжелом ковиде, это выглядит просто как возвращение в каменный век", — сетует врач.

Он убежден, что если человеку не делать КТ и не назначать никакого лечения, то ситуация только усугубиться: в таком случае он действительно станет пациентом стационара.

Напомним, ранее Жиравецкий писал о том, что в Украине могут начать вакцинировать от коронавируса не только детей от 12 лет, что сейчас уже практикуется медиками, но и тех, кому исполнилось 5 лет.