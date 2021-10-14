Чверть України скоро може перейти до "червоної" зони: список областей

Кілька регіонів "балансують" між "червоною" і "помаранчевою" карантинними зонами

Вже найближчим часом ще п’ять областей України можуть потрапити під зміну карантинного зонування.

Про те, які регіони претендують на перехід в "червону" зону, в ефірі "Українського радіо" повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузин.

За словами чиновника, епідемічна ситуація в Україні погіршується з кожним днем. Поки найвищі показники захворюваності фіксуються на Херсонщині. Не дивно, що саме ця область була першою серед віднесених до "червоної" карантинній зоні. Нові правила почнуть діяти з четверга, 15 жовтня.

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Втім, від неї не сильно відстають ще кілька регіонів. У Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Житомирській та Донецькій областях зараз відзначають збільшення несприятливих показників, які можуть свідчити про необхідність посилити обмеження.

Тимчасово погіршення ситуації вдається стримувати: за допомогою додаткових ліжко-місць, інших ресурсів та використання нових механізмів для тестувань. Однак, як стверджує Ігор Кузін, ситуація поступово починає погіршуватися все більше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть почати контролювати порушення карантинних вимог за допомогою відеофіксації. В яких містах з’являться подібні камери, читайте в нашому матеріалі.

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