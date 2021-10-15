Первая область Украины перешла в "красную" зону: какие регионы под угрозой

Первой в "красную" зону перешла Херсонщина, но вслед за ней могут "покраснеть" и другие регионы

В пятницу, 15 октября, на фоне рекордного количества госпитализаций в Украине Херсонская область вошла в "красную" зону карантина и стала первой в стране, где ввели максимальный уровень эпидемиологической опасности.

Об этом информирует Минздрав Украины.

Отметим, что, по состоянию на утро пятницы, здесь выявили не максимальное по Украине количество новых случаев (709). Но в Минздраве говорят, что именно в Херсонской области возникла угрожающая ситуация с заболеваемостью и уровнем госпитализации больных COVID-19.

С 15 октября в Херсонской области под запретом является работа:

точек общепита, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

ТРЦ, кинотеатров, театров и т.д.;

учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

массовые мероприятия (кроме матчей без зрителей);

Стоит отметить, что эти ограничения снимаются при условии, если привиты все сотрудники и клиенты того или иного заведения без исключения. При себе они должны иметь "зеленый" ковид-сертификат.

Разрешена работа:

банков;

АЗС;

ветеринарных магазинов;

аптек и всех продовольственных магазинов.

Стоит отметить, что в ближайшее время к "покрасневшей" Херсонщине могут добавиться и другие области: как минимум, Львовская и Харьковская, где ситуация остается крайне сложной. Впрочем, в списке куда больше регионов.

Напомним, в ближайшее время еще несколько областей Украины могут попасть под смену карантинного зонирования. Помимо вышеперечисленных двух областей, в Днепропетровской, Запорожской, Житомирской и Донецкой сейчас также отмечают увеличение неблагоприятных показателей, которые могут свидетельствовать о необходимости ужесточить ограничения.