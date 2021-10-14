Четверть Украины вскоре может перейти в "красную" зону: список областей

Несколько регионов "балансируют" между "красной" и "оранжевой" карантинными зонами

В уже ближайшее время еще пять областей Украины могут попасть под смену карантинного зонирования.

О том, какие регионы претендуют на переход в "красную" зону, в эфире "Украинского радио" сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По словам чиновника, эпидемическая ситуация в Украине ухудшается с каждым днем. Пока самые высокие показатели заболеваемости фиксируются на Херсонщине. Неудивительно, что именно эта область была первой среди отнесенных к "красной" карантинной зоне. Новые правила начнут действовать с четверга, 15 октября.

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Впрочем, от неё не сильно отстают еще несколько регионов. В Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Житомирской и Донецкой областях сейчас отмечают увеличение неблагоприятных показателей, которые могут свидетельствовать о необходимости ужесточить ограничения.

Временно ухудшение ситуации удается сдерживать: с помощью дополнительных койкомест, других ресурсов или использования новых механизмов для тестирований. Однако, как утверждает Игорь Кузин, ситуация постепенно начинает ухудшаться все больше.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут начать контролировать нарушения карантинных требований с помощью видеофиксации. В каких городах появятся подобные камеры, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, когда во Львое ужесточат карантин и что именно будет запрещено.