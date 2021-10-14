Укр

Четверть Украины вскоре может перейти в "красную" зону: список областей

Автор
Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
22
Наиболее сложная ситуация с COVID-19 сейчас на Херсонщине Новость обновлена 14 октября 2021, 11:11
Наиболее сложная ситуация с COVID-19 сейчас на Херсонщине

Несколько регионов "балансируют" между "красной" и "оранжевой" карантинными зонами

В уже ближайшее время еще пять областей Украины могут попасть под смену карантинного зонирования.

О том, какие регионы претендуют на переход в "красную" зону, в эфире "Украинского радио" сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По словам чиновника, эпидемическая ситуация в Украине ухудшается с каждым днем. Пока самые высокие показатели заболеваемости фиксируются на Херсонщине. Неудивительно, что именно эта область была первой среди отнесенных к "красной" карантинной зоне. Новые правила начнут действовать с четверга, 15 октября.

Впрочем, от неё не сильно отстают еще несколько регионов. В Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Житомирской и Донецкой областях сейчас отмечают увеличение неблагоприятных показателей, которые могут свидетельствовать о необходимости ужесточить ограничения.

Временно ухудшение ситуации удается сдерживать: с помощью дополнительных койкомест, других ресурсов или использования новых механизмов для тестирований. Однако, как утверждает Игорь Кузин, ситуация постепенно начинает ухудшаться все больше.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут начать контролировать нарушения карантинных требований с помощью видеофиксации. В каких городах появятся подобные камеры, читайте в нашем материале.

Также мы рассказывали, когда во Львое ужесточат карантин и что именно будет запрещено.

Теги:
#Украина #Карантин #Коронавирус #Красная зона #Covid-19
Рост зарплат военных уже давно отстает от темпов инфляции
Украина
Проблемы с зарплатами, госзаказом и министром: с какой армией Украина встречает День защитников
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Рост зарплат военных уже давно отстает от темпов инфляции
Проблемы с зарплатами, госзаказом и министром: с какой армией Украина встречает День защитников
Дата публикации
Категория
Судно "Балта".
ЧП с "Балтой": аварийный корабль ВМС буксируют в порт
Дата публикации
Категория
Цена на газ - один из главных вызовов нового отопительного сезона
Кризис отопительного сезона: с какими проблемами столкнется Украина этой зимой и как их можно решить
Дата публикации
Категория
Главный корпус НАУ
Застройка на миллиарды: как скандальный ректор Максим Луцкий превращает НАУ в жилмассив и кто на этом заработает
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Нашли два катетера: в МВД раскрыли очередные странные подробности смерти нардепа Полякова