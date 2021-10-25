Спасатели разворачивают мобильный госпиталь для больных COVID-19 на Херсонщине: подробности (фото, видео)

Спасатели привезли на Херсонщину автономный госпиталь.

В Каховке, что в Херсонской области, спасатели разворачивают автономный мобильный госпиталь, чтобы уменьшить нагрузку на местные больницы.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

В сообщении указано, что госпиталь уже доставлен в область и вскоре будет развернут на специально подготовленной площадке, возле горбольницы им. семьи Панкеевых.

Все подготовительные работы для обеспечения его беспрепятственного функционирования уже проведены.

Отмечается, что госпиталь состоит с 35 палаток и модулей, из них 24 представляют собой палаты для больных.

Конструкция полностью автономна и обеспечена генераторами электричества, тепловыми пушками и вышками освещения.

Всего он способен принять 120 пациентов.

Госпиталь ГСЧС везут в Каховку

Госпиталь ГСЧС везут в Каховку

Как известно, Херсонская область стала первым регионом Украины, перешедшим в "красную зону". Это произошло еще 15 октября.

В настоящее время в "красной зоне" находятся семь украинских областей, а со вторника, 26 октября, к ним присоединяться еще две.

В антилидерах по распространению болезни находятся Харьковская, Одесская и Днепропетровская области.