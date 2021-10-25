"Красных" областей все больше: кто в Украине оказался под угрозой локдауна

Уже завтра "покраснеют" две области Украины

Украина по количеству новых больных коронавирусом и летальных случаев достигает пиковых показателей, в связи с чем все больше регионов усиливают карантин и переходят в "красную" зону. Уже со вторника, 26 октября, " красными" станут Ровенская и Николаевская область.

Какова ситуация с COVID-19 в других регионах Украины — выяснял "Телеграф".

Красная зона

Показатели заболеваемости коронавирусом отвечают "красному" уровню эпидемической опасности в семи областях Украины: Днепропетровской, Одесской, Черниговской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Запорожской.

В большинстве этих регионов зашкаливает коэффициент обнаружения новых случаев, уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом.

При этом в других регионах ситуация ухудшается с каждым днем. Так, уже во вторник, 26 октября, строгие карантинные ограничения "красной" зоны введут в Ровенской и Сумской областях.

На Ровенщине уровень госпитализаций и коэффициент обнаружения новых COVID-случаев превышал допустимые показатели три дня подряд, а в Николаевской области зашкаливает уровень госпитализаций и загруженность коек кислородом.

В "красной" зоне ограничения таковы:

обязательное пребывание в общественных местах в защитных масках;

ТРЦ, развлекательные заведения, учреждения культуры работать не смогут;

закрываются рынки и магазины с непродовольственными товарами;

спортзалы, бассейны, гостиницы и хостелы также работать не смогут;

учебные заведения (исключая детсадов и начальной школы) переходят на дистанционное обучение;

кафе и рестораны могут работать только на доставку и вынос.

Стоит отметить, что ограничения отменяются при условии наличия у всего персонала и посетители сертификата о полном курсе вакцинации от коронавируса (то есть получение двух доз вакцины).

Оранжевая зона

Переходный период по коронавирусным ограничениям по состоянию на утро понедельника, 25 октября, переживают 14 областей — именно столько в Украине "оранжевых" областей.

Однако, как уже было сказано выше, с 26 октября из их числа выйдут два региона — в них введут "красную" зону Украины.

К слову, в Киеве сейчас действуют ограничения "оранжевого" уровня эпидопасности, однако уже неоднократно звучали заявления об усилении карантина.

В "оранжевой" зоне действуют ограничения по количеству посетителей в спортзалах и бассейнах, за столики в кафе пускают не более 4 человек, а в кинотеатры и театры пускают не более 50% посетителей. Однако, ограничения отменяются для вакцинированных.

Желтая зона

Единственными областями, которые все еще остаются в "желтой" зоне карантина являются Винницкая, Закарпатская, Кировоградская и Полтавская.

В этих регионах показатели коронавируса держатся в пределах допустимого.

Стоит отметить, что основание для выхода области из "желтой" зоны — если показатели заболеваемости не соответствуют норме в течение трех дней подряд.

Единственные ограничения, которые действуют в этой зоне, масочный режим и необходимость соблюдения социальной дистанции.

Эпидемическая ситуация в регионах

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