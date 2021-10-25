Динамика коронавируса в Украине резко изменилась: кто "выбился" в антилидеры
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Больше всего заболевших зафиксировано в Харьковской области
Понедельник, 25 октября, Украина начинает с 14634 новыми случаями коронавирусной болезни, которые выявлены за прошлые сутки. Традиционно после выходных немного снизилось общее количество заболевших по сравнению с предыдущими днями.
Такие данные сообщают в Минздраве Украины.
Добавим, что слегка "заниженные" цифры статистики связаны с тем, что в субботу-воскресенье традиционно проводится меньше тестов на "корону", нежели в выходные.
Итак, на утро 25 октября в Украине зафиксировано:
- новых случаев ковида — 14634 (сутками ранее — 20791);
- летальных исходов — 330 (прежде — 386);
- госпитализированных — 3912 (ранее — 5924);
- выздоровевших — 4598 (за сутки до — 6081).
В число новых заболевших также вошли 999 несовершеннолетних и 173 медицинских работника.
Лидерство среди регионов по количеству случаев коронавируса остается за Харьковщиной (1687). Также много инфицированных в Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем лучше всего сбивать температуру при ковиде. Советы украинцы получили от доктора Тараса Жиравецкого.
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