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Динамика коронавируса в Украине резко изменилась: кто "выбился" в антилидеры

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Количество заболевших после выходных уменьшилось Новость обновлена 25 октября 2021, 08:51
Количество заболевших после выходных уменьшилось

Больше всего заболевших зафиксировано в Харьковской области

Понедельник, 25 октября, Украина начинает с 14634 новыми случаями коронавирусной болезни, которые выявлены за прошлые сутки. Традиционно после выходных немного снизилось общее количество заболевших по сравнению с предыдущими днями.

Такие данные сообщают в Минздраве Украины.

Добавим, что слегка "заниженные" цифры статистики связаны с тем, что в субботу-воскресенье традиционно проводится меньше тестов на "корону", нежели в выходные.

Итак, на утро 25 октября в Украине зафиксировано:

  • новых случаев ковида — 14634 (сутками ранее — 20791);
  • летальных исходов — 330 (прежде — 386);
  • госпитализированных — 3912 (ранее — 5924);
  • выздоровевших — 4598 (за сутки до — 6081).

В число новых заболевших также вошли 999 несовершеннолетних и 173 медицинских работника.

Лидерство среди регионов по количеству случаев коронавируса остается за Харьковщиной (1687). Также много инфицированных в Одесской (1262), Днепропетровской (1065), Житомирской (1042) и Запорожской (1037) областях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем лучше всего сбивать температуру при ковиде. Советы украинцы получили от доктора Тараса Жиравецкого.

Теги:
#Статистика #Коронавирус #Covid-19
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