Главврач одной из частных клиник Львова Тарас Жиравецкий бьет тревогу и, опираясь на статистику, говорит об общеевропейском локдауне

"Судя по вчерашней статистике, Европу снова накрывает новая волна пандемии… В Польше снова более 8000 новых случаев и летальных 133 в сутки, в Германии 26000+ новых и 146 летальных при тотальной вакцинации и мощном тестовом контроле и респираторах. В России сегодня рекорд — более 1100 летальных и начало локдауна, в Британии также 43000+ новых и 207 летальных. Латвия и Эстония при вакцинации 60% населения идут на локдаун, в Румынии катастрофа, ну и об Украине мы в курсе.

Поэтому, к сожалению, новый штамм оказался ловче и мощнее, и у меня такое впечатление, что ни одной стране не избежать нового локдауна при всех самых крутых мерах безопасности… Поэтому держимся вместе и продолжаем борьбу, она на самом деле еще только начинается и может длиться еще не один месяц".

Ранее Тарас Жиравецкий писал, что Украина сейчас даже не на пике волны, и в ближайшее время в больницы с коронавирусом попадет еще 70 тысяч пациентов.

Напомним, о том, насколько велика вероятность "закрытия" всей страны и чем это будет чревато для экономики и украинцев, "Телеграф" поговорил с экспертами.