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"Червона" зона на Херсонщині: що заборонять

Автор
Анна Дворовенко
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Карантин у Херсоні посилять з п'ятниці Новина оновлена 13 жовтня 2021, 07:44
Карантин у Херсоні посилять з п'ятниці

Обмеження у Херсонській області почнуть діяти з 15 жовтня

В Україні у пʼятницю, 15 жовтня, зʼявиться перша "червона" зона — карантин посилять у Херсонській області. А це означає, що у регіоні почне діяти ряд обмежень для стримування поширення коронавірусу.

За даними Міністерства охорони здоровʼя, у Херсонській області з 15 жовтня забороняється:

  • робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів;
  • проведення масових заходів;
  • робота навчальних заклади, де не вакциновано 100% персоналу — їх відправлять на дистанційне навчання. Однак, це не стосується дитячих садочків та учнів початкової школи;

Варто зазначити, що всі обмеження скасовуються у випадку, якщо 100% відвідувачів і персоналу закладів та установ вакциновані від коронавірусу і мають відповідний сертифікат.

Додамо, що мешканцям "червоної" зони також заборонять їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без COVID-сертифікату про повну вакцинацію, негативного тесту на коронавірус, або ж довідки про одужання від нього.

Нагадаємо, на тлі зростання нових випадків коронавірусу підготовку до локдауну почали у Києві. Крім того, вже посилили протиепідемічні обмеження у Львові, а Харків перейшов у "помаранчеву" зону карантину.

Більш детально про правила карантину у кожній із карантинних зон — читайте у інфографіці "Телеграфу".

Теги:
#Херсонська область #Карантин #Коронавірус #Червона зона
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