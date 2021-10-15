У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 292
Посилення заходів епідбезпеки набере чинності з 18 жовтня.
Після Херсонської області, в якій з 15 жовтня введено в дію "червона зона" карантину, до переліку областей з більш жорсткими карантинними нормами потраплять ще чотири регіони.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
У список нових областей "червоної зони" потрапили:
- Одещина
- Запоріжжя
- Донеччина
- Дніпропетровщина.
Рішення прийняли на позачерговому засіданні Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, в "червоній зоні" дозволена робота закладів громадського харчування тільки на виніс, робота продовольчих ринків і магазинів, АЗС, банків, аптек та ветаптека, СТО.
Заборонена робота ТРЦ, кінотеатрів, розважальних закладів, закладів освіти (виключаючи молодші класи і дитсадки), спортивних і фітнес залів і басейнів, проведення масових заходів.
Обмеження можуть зніматися при наявності сертифіката про вакцинацію.
Раніше "Телеграф" писав, що Дніпропетровська, Запорізька і Донецька області 15 жовтня потрапили в п’ятірку лідерів за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-