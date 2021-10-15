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У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей

Автор
Галина Михайлова
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Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий. Новина оновлена 15 жовтня 2021, 17:54
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.

Посилення заходів епідбезпеки набере чинності з 18 жовтня.

Після Херсонської області, в якій з 15 жовтня введено в дію "червона зона" карантину, до переліку областей з більш жорсткими карантинними нормами потраплять ще чотири регіони.

Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

У список нових областей "червоної зони" потрапили:

  • Одещина
  • Запоріжжя
  • Донеччина
  • Дніпропетровщина.

Рішення прийняли на позачерговому засіданні Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в "червоній зоні" дозволена робота закладів громадського харчування тільки на виніс, робота продовольчих ринків і магазинів, АЗС, банків, аптек та ветаптека, СТО.

Заборонена робота ТРЦ, кінотеатрів, розважальних закладів, закладів освіти (виключаючи молодші класи і дитсадки), спортивних і фітнес залів і басейнів, проведення масових заходів.

Обмеження можуть зніматися при наявності сертифіката про вакцинацію.

Раніше "Телеграф" писав, що Дніпропетровська, Запорізька і Донецька області 15 жовтня потрапили в п’ятірку лідерів за кількістю нових випадків зараження коронавірусом.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Червона зона #Covid-19
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.
Україна
У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.
У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
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