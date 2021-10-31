Карантин не завада: у Харкові та Одесі люди масово святкують Гелловін(фото, відео)
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Святкування почалися ще вдень, але основна частина, як і належить, розпочалася лише ввечері.
В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, у ніч із 31 жовтня на 1 листопада відзначається свято Гелловін. Очевидно, що українців не змогло налякати коронавірусне зведення і навіть у найбільш постраждалих від інфекції містах, на кшталт Харкова та Одеси, проводяться тематичні вуличні вечірки.
Кадрами заходів поділились місцеві телеграм-канали.
Наприклад, канал "Новини.LIVE Odesa" зазначає, що святкування під музику 90-х та нульових почалися ще вдень.
Але основні заходи розпочалися звичайно ж після заходу сонця, коли люди у страшних костюмах заполонили вулиці міста.
Святкова атмосфера спостерігається та у Харкові, де у парку Горького відбулася святкова хода.
Як повідомлялося раніше, привітати українців із Гелловіном вирішили й співробітники американського посольства, які лякали один одного російською дезінформацією.
Варто зазначити, що цього дня низка заходів запланована і в інших містах України. З їх розкладом можна ознайомитись у відповідному матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.
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