Карантин не завада: у Харкові та Одесі люди масово святкують Гелловін(фото, відео)

Святкування почалися ще вдень, але основна частина, як і належить, розпочалася лише ввечері.

В Україні, як і в багатьох інших країнах світу, у ніч із 31 жовтня на 1 листопада відзначається свято Гелловін. Очевидно, що українців не змогло налякати коронавірусне зведення і навіть у найбільш постраждалих від інфекції містах, на кшталт Харкова та Одеси, проводяться тематичні вуличні вечірки.

Кадрами заходів поділились місцеві телеграм-канали.

Наприклад, канал "Новини.LIVE Odesa" зазначає, що святкування під музику 90-х та нульових почалися ще вдень.

Але основні заходи розпочалися звичайно ж після заходу сонця, коли люди у страшних костюмах заполонили вулиці міста.

Святкова атмосфера спостерігається та у Харкові, де у парку Горького відбулася святкова хода.

Як повідомлялося раніше, привітати українців із Гелловіном вирішили й співробітники американського посольства, які лякали один одного російською дезінформацією.

Варто зазначити, що цього дня низка заходів запланована і в інших містах України. З їх розкладом можна ознайомитись у відповідному матеріалі "Телеграф" за цим посиланням.