Американське посольство у Києві налякали російськими фейками на честь Гелловіна (відео)

Чоловік у костюмі орла здав "гарбузу-Джеку" спеціальний звіт

Американські дипломати, які працюють у посольстві США в Україні, відзначилися оригінальним привітанням до традиційного для них свята — Гелловіна.

Відеопрезент прес-служба відомства опублікувала на офіційній сторінці у Facebook.

Героями ролика стали співробітники посольства, які на честь свята прийшли на роботу в різних костюмах, що лякають (і не дуже).

Головний персонаж — орел, схожий на птаха з американського герба, встиг попити каву, привітатися з кількома колегами, а також звітувати про роботу.

До речі, саме у підготовці та документації ховається головна сіль вітання від американців. Судячи з усього, вони вважають найстрашнішими з усіх можливих історій на Гелловін не розповіді про відьом, вампірів та іншу ненависть, а російські фейки.

"Про що звіт?" — запитує "орла" чоловік у костюмі "гарбуза-Джека".

"Російська дезінформація", — звучить у відповідь.

"О жах!" — одразу реагує співрозмовник.

За понад годину після публікації відео-листівку встигло переглянути близько трьох тисяч користувачів соцмережі. Багатьом з них подібний гумор припав до смаку. Пропонуємо помилуватися костюмованим американським посольством і вам.

А Хелловін відзначають уже в усьому світі. Як уже розповідав "Телеграф", до цього свята причепурився навіть всезнаючий Google.