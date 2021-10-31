З Хелловіном 2021! Найкращі вірші та прикольні картинки до свята
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Ці листівки подарують атмосферний настрій усім вашим друзям
Свято Хелловін (Halloween) в Україні та у світі відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Цього року це час із неділі на понеділок. Цього моторошного і веселого дня важливим атрибутом є не лише яскраві образи, а й прикольні привітання.
"Телеграф" пропонує вибрати з поданих нижче листівок зі святом Хелловіна ту, яка найбільше сподобається. Прикольну картинку ви можете відправити своїм близьким, друзям, колегам або просто знайомим у будь-якій соціальній мережі чи месенджері.
Листівки та картинки з Хелловіном 2021
Нагадаємо, що в Україні 31 жовтня відзначають своє професійне свято автомобілісти. Гарні листівки зі святом – у матеріалі "Телеграфа".
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