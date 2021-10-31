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Знову настає моторошний сезон: Google відзначив Хелловін святковим дудлом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Хелловін найбільш популярний у США, Канаді, Великобританії та Ірландії. Новина оновлена 31 жовтня 2021, 08:27
Хелловін найбільш популярний у США, Канаді, Великобританії та Ірландії.

На головній сторінці пошуковика тепер красуються дві відьмочки-ворони.

У ніч з 31 жовтня на 1 листопада, у світі відзначається одне з "найжахливіших" свят у році, коли вся погань виходить на волю — Хелловін (Halloween, All Hallows Eve або All Saints Eve). Компанія Google не пропустила і це свято і перетворила свою головну сторінку пошуку на тему переддня Усіх Святих.

Новий святковий дудл перетворив стандартний логотип "Google" на лігво відьом, які починають щось зловісне. Одна з букв "О" перетворилася на головний атрибут свята — ліхтар Джека (вирізаний гарбуз зі свічкою усередині), а друга буква стала казанком із зіллям, яке варять дві відьми-ворони.

Для нового дудла використовували традиційні хелловінські кольори — помаранчевий та фіолетовий.

"Час летить! Знову настає моторошний сезон. Які б плани у вас не планувалися, бажаємо всім бездоганного Хелловіна!" — Привітав Google.

Якщо натиснути на дудл, то з’являється інформація про Хелловін.
Якщо натиснути на дудл, то з’являється інформація про Хелловін.

Раніше "Телеграф" писав, як красиво прикрасити свій будинок на Хелловін і зробити тематичні вироби своїми руками, як правильно зробити ліхтар із гарбуза, а також підготував добірку найяскравіших образів на Хелловін та цікавих ідеї для макіяжу.

Теги:
#Google #Хеллоуїн #Google Doodle #Doodle #Google дудл
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