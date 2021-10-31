Карантин не помеха: в Харькове и Одессе люди массово празднуют Хэллоуин (фото, видео)

Празднования начались еще днем, но основная часть, как и полагается, началась лишь вечером.

В Украине, как и во многих других странах мира, в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается праздник Хэллоуин. Очевидно, что украинцев не смогла напугать коронавирусная сводка и даже в наиболее пострадавших от инфекции городах, вроде Харькова и Одессы, проводятся тематические уличные вечеринки.

Кадрами мероприятий поделились местные телеграм-каналы.

Например, канал "Новини.LIVE Odesa" отмечает, что празднования под музыку 90-х и нулевых начались еще днем.

Но основные мероприятия начались конечно же после заката солнца, когда люди в страшных костюмах заполонили улицы города.

Праздничная атмосфера наблюдается и в Харькове, где в парке Горького прошло праздничное шествие.

Как сообщалось ранее, поздравить украинцев с Хэллоуином решили и сотрудники американского посольства, которые пугали друг друга российской дезинформацией.

Стоит отметить, что в этот день ряд мероприятий запланированы и в других городах Украины. С их расписанием можно ознакомиться в соответствующем материале "Телеграф" по этой ссылке.