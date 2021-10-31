Карантин не помеха: в Харькове и Одессе люди массово празднуют Хэллоуин (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 11
Празднования начались еще днем, но основная часть, как и полагается, началась лишь вечером.
В Украине, как и во многих других странах мира, в ночь с 31 октября на 1 ноября отмечается праздник Хэллоуин. Очевидно, что украинцев не смогла напугать коронавирусная сводка и даже в наиболее пострадавших от инфекции городах, вроде Харькова и Одессы, проводятся тематические уличные вечеринки.
Кадрами мероприятий поделились местные телеграм-каналы.
Например, канал "Новини.LIVE Odesa" отмечает, что празднования под музыку 90-х и нулевых начались еще днем.
Но основные мероприятия начались конечно же после заката солнца, когда люди в страшных костюмах заполонили улицы города.
Праздничная атмосфера наблюдается и в Харькове, где в парке Горького прошло праздничное шествие.
Как сообщалось ранее, поздравить украинцев с Хэллоуином решили и сотрудники американского посольства, которые пугали друг друга российской дезинформацией.
Стоит отметить, что в этот день ряд мероприятий запланированы и в других городах Украины. С их расписанием можно ознакомиться в соответствующем материале "Телеграф" по этой ссылке.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-