Куди піти на Хелловін: найцікавіші вечірки, концерти та квести

Про дотримання карантинних норм ніхто не забував

Наближається Хелловін – найстрашніший день у році, коли потрібно одягатися в костюми жахливих монстрів (або казкових героїв) та розмальовувати обличчя. В Україну свято прийшло не так давно, але стало популярним і багатьом полюбилося.

"Телеграф" підготував список розважальних заходів, які відбудуться цими вихідними у таких великих містах України, як Київ, Дніпро, Одесса та Львів. Також нагадуємо, що з 30 жовтня в країні вже 15 областей будуть у "червоній зоні" карантину. Раніше ми повідомляли, які обмеження діятимуть в Україні за "червоної зони".

Київ

Хелловін у Музеї Ханенків

Коли: 30 та 31 жовтня

О котрій: 15:00

Вартість: вхід у костюмах безкоштовний, для інших – 50 гривень + квиток до музею

У музеї пройдуть тематичні екскурсії залами Мистецтво Азії. Під час них розкажуть про попередні перевтілення Будди, про шанованих в індуїзмі та буддизмі жіночих персонажів і про буддійського ченця, який став жертвою наклепу, перетворився на жахливе чудовисько, а потім став захисником Благородного вчення.

"Барви Хелловіну"

Коли: 30 жовтня

О котрій: 20:00

Де: BARVY, вулиця Мечникова, 3

Вартість: 500 гривень

Задавати тон вечірці будуть команди КОЛО та WHITE NIGHTS FESTIVAL KYIV, а розставлятимуть акценти на ній WEIZMAN, VOTUMA та OZO. Найяскравіші фарби вечора принесе італійський діджей FEDELE.

Хвостатий Хелловін

Коли: 31 жовтня

О котрій: 12:00-18:00

Де: ВДНГ

Вартість: безкоштовно

Хвостатий Halloween організовує притулок для тварин Сіріус. Це буде безкоштовний фестиваль, на якому відвідувачі зможуть обрати котика та забрати собі додому.

УхТиЯкий HALLOWEEN. Квартирник

Коли: 30 жовтня

О котрій: 18:00

Де: Театр Сірого Кота/GreyCat.Studio, вул. Нижньоюрківська, 31

Вартість: 250 грн

На вас чекає найстрашніша локація, де пануватиме справжня атмосфера Хелловіна. Одягайтеся, заряджайте, гримуйтеся, розважайтеся. Для вас будуть виступати круті та якісні учасники та звичайно ж вільний мікрофон.

HALLOWEEN PARTY для дітей та підлітків (від 8 до 13 років)

Коли: 30 жовтня

О котрій: 17:00-18:30

Де: Cosmo Multimall, вул. Вадима Гетьмана, 6

Вартість: 380 грн

На всіх гостей чекають смачні криваві коктейлі. Головні ведучі влаштують веселі конкурси, запальні танці та подарують тематичні сувеніри кожному. Всі діти отримають не лише емоції, а й маленькі подарунки від компанії Family Quest. Протягом усієї вечірки батьки можуть перебувати разом із дітьми та робити пам’ятні фото та відео.

Дніпро

Вампірська вечірка у ресторані

Коли: 30 жовтня о 19.00.

Де: вулиця Набережна Заводська, 82Д (картинг-центр Garage).

Скільки коштує: 500 гривень за одну дорослу людину.

Для гостей заходу приготували шоу-програму з музикою та караоке, дитячу анімаційну програму, оригінальну подачу страв, яскраву тематичну фотозону та розіграш подарунків.

Гра полювання на зомбі в парку Зелений Гай

Коли: 29, 30 та 31 жовтня з 17:00 до 22:00.

Де: вулиця Холодноярська, 25 (нижня частина парку Зелений Гай).

Скільки коштує: 500 гривень за квиток для однієї особи.

У парку Зелений Гай до Хелловіну тимчасово встановили новий атракціон у стилі зомбі-апокаліпсису. Там треба сідати на спеціально обладнаний автобус і 12 хвилин їхати на ньому тим місцем, яке нібито захопили зомбі. У салоні транспортного засобу лежатимуть пейнтбольні пістолети зі кульками, що світяться в темряві, якими потрібно стріляти в нечисть, що раптово виникають на шляху. Захід проводиться на свіжому повітрі, тому карантинні обмеження "червоної зони" там не діють. Обмежень за віком також немає, проте зовсім маленькі діти – до 7 років – можуть грати лише у супроводі дорослих.

Halloween у Потьомкінському палаці

Коли: 30 та 31 жовтня, початок заходу (на вибір) о 15:00 чи о 17:00.

Скільки коштує: 250 гривень екскурсія коштує для дорослої людини, 180 гривень – для дитини віком від 3 до 16 років.

Де: біля Потьомкінського палацу (іншими словами палацу студентів ДНУ) у парку Шевченка.

Хелловін цього року також проводитиметься у стінах старовинного Потьомкінського палацу. Це буде справжній бал темних сил, веселих перевтілень та "жахливо прекрасних" зустрічей.

Карнавал у стилі водної нечисті на каяках

Коли: 31 жовтня з 05.00 до 11.00.

Де: попередньо в районі Набережної Перемоги, 1Д (біля каякінг-центру SUP Station).

Скільки коштує: 666 гривень для однієї особи.

Це буде вихід у плавання на каяках та зі смолоскипами річкою Дніпро. Відбудеться він у ранкових сутінках, коли на вулиці ще має бути туман зграї чорних птахів. Поруч пливтиме яхта Свята Анна в образі корабля-примари – Летючого Голландця – з піратською командою на борту. Після зустрічі світанку всі учасники запливу висаджуватимуться на острів, де "чудо-кок" приготує їм на багатті магічну юшку, здатну приносити удачу і виконувати бажання. Карантинні обмеження там не працюють. На заході буде дрес-код. Потрібно бути в костюмі водної нечисті (водяних, кікімор), включаючи піратів або рибалок.

Львів

СПЕКТАКЛЬ "МАЛЕНЬКА БАБА-ЯГА"

Де: Перший український театр для дітей та юнацтва, вулиця Академіка Гнатюка, 11

Коли: 31 жовтня, початок о 12.00

Ціна: 40 – 65 гривень

Перший український театр для дітей та юнацтва покаже спектакль "Маленька Баба-Яга", яка, згідно з українською міфологією, є родоначальницею всіх відьом світу.

НІЧ ЖАХІВ У "ПЛАНЕТІ КІНО"

Де: "Планета кіно" у ТРЦ "Форум Львів", вулиця Під Дубом, 7Б

Коли: 30 жовтня, початок о 21.30

Ціна: 240 гривень

Шанувальники жахів зможуть відзначити Хелловін у кінотеатрі, для них підготували неймовірно моторошні нічні сеанси. Тільки для відвідувачів віком від 18 років! У програмі: детективний трилер-слешер "Крик. Кривава помста", новий хорор від легендарного Джеймса Вана, який створив "Пилу", "Астрал" та "Закляття" — "Втілення зла", а також кінострічка "Хелловін вбиває".

DRUM & BASS HALLOWEENУ! FESTREPUBLIC

Де: !FESTrepublic, вулиця Старознесенська, 24-26

Коли: 30 жовтня, початок о 22.00

Ціна: 250-300 гривень

Неймовірна костюмована вечірка для шанувальників гарної музики та всілякої нечисті відбудеться в десятому корпусі на території !FESTrepublic. Цю ніч наповнюватимуть потужним саундом: Max NRG (FunkMastets); Derrick (FunkMastets, ParaDek); Тоніка (FunkMastets, ParaDek); Neuromonkey (Collab, ParaDek); Dragan (Tusa Miaso); Inva (Bass:is); Vitaminka (Collab); IPPON (ParaDek); Spoon (ParaDek).

ШАМАНІКА ХЕЛЛОВІН У НІЧНОГО КЛУБУ МАЛЕВИЧ

Увага! Вечірка лише для дівчаток від 18 років та юнаків від 21 року.

Де: Malevich night club, проспект Чорновола, 2

Коли: 31 жовтня, початок о 21.00

Ціна: дівчата – 200 гривень, хлопці – 250 гривень

Ще одна містична вечірка відбудеться у Львові у неділю, 31 жовтня, у Malewich night club. Цієї ночі гостям обіцяють багато сюрпризів та жахливих несподіванок. Для гостей у тематичних костюмах вхід вільний.

Одеса

НІЧ ГАРБУЗІВ У ГОРСАДУ

Де: Міський сад, вулиця Дерибасівська

Коли: 31 жовтня з 19:00 до 22:00

Ціна: безкоштовно

Карантинні обмеження: ні

Місцевих запрошують відвідати свято як сім’ями, так і поодинці. Всіх гостей просять переодягнутися в моторошні костюми та принести із собою саморобні гарбузові голови. "Експонати" виставлять по периметру ротонди як особливу тематичну інсталяцію. Всередину гарбузів можна ставити світлодіодні свічки.

СИМФОНІЧНЕ ШОУ HALLOWEEN

Де: Театр музичної комедії імені Водяного, вул. Пантелеймонівська, 3

Коли: 29 жовтня о 19:00

Ціна: від 360 до 750 гривень

Карантинні обмеження: ковід сертифікат або негативний ПЛР-тест.

На заході можна буде почути музику з відомих фільмів жахів та кіно інших жанрів: "Мисливці за привидами", "Сімейка Адамсов", "Гаррі Поттер", "Мумія", "Ван Хелсінг", "Іствікські відьми", "Майстер і Маргарита", "Вій", "Дзвінок". Диригент – Андрій Чорний.

КОСТЮМОВАНА ВЕЧІРКА У ВІДКРИТОМУ МОРІ

Де: Клуб "Авантюристи", вулиця Дворянська, 5

Коли: 30 жовтня з 19:00 до 22:00 та з 23:00 до 02:00

Ціна: 290 гривень (для гостей в костюмі), 390 гривень (без костюма)

Карантинні обмеження: захисні маски.

Для любителів морських прогулянок на теплоході організують костюмовану вечірку. На борту працюватиме коктейльний бар та кальянна. Судно вийде в море двічі, щоразу на три години. Напої та їжу приносити із собою не дозволяється. Обмеження за віком: 18+.

Хелловін у музеї цікавої науки

Де: Музей цікавої науки, проспект Шевченка, 4е

Коли: 29-31 жовтня

Ціна: програма для дошкільнят і молодших класів: 250 гривень — дитина, 200 гривень — дорослий;

Програма для старшої школи та дорослих: 350 гривень – дитина, 250 гривень – дорослий

Карантинні обмеження: для дітей – ні, для дорослих – ковід-сертифікат чи негативний ПЛР-тест.

З 29 по 31 жовтня з 11:00 до 19:00 проходитимуть шоу для дітей трьох-семи років, молодшокласників та учнів старшої школи та дорослих. Дітям зроблять гліттер-тату, проведуть майстер-клас зі створення павука, зомбі та мумії, покажуть шоу "Жахливо-наукові чудики", "Наука проти магії" та "Лабораторія пітьми". Також працюватиме експериментарій та зона з котушками Тесла.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у багатьох містах України артисти починають скасовувати концерти через катастрофічну ситуацію з коронавірусом.