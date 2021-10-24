"Трохи перестаралися": декорації до Гелловіну в "Ашані" налякали харків’ян

Деяким городянам декорації здалися страшними.

Самий "страшний" свято року вже не за горами, а разом з тим багато громадські заклади почали прикрашати приміщення в стилі Гелловіну. Відзначився стилістикою і харківський "Ашан", розташований в ТРЦ "Караван".

Кадрами з магазину поділився телеграм-канал "потерть".

Як видно на фотографіях і відео, декорації виглядають лячно, а деякі з них розміщені на рівні очей дітей, що можуть проходити повз.

Судячи з усього, моторошні фото вразили автора відео, яка заявила, що у неї від цього видовища "мурашки по шкірі".

Втім, користувачі мережі в більшості своїй думку автора, відео не розділили.

Деякі нагадали, що в колишні часи діти спокійно дивилися фільми про Фредді Крюгера, а інші відзначили, що є і більш страшні речі, на кшталт "розміру пенсії і цінників".

Також знайшлися і ті, хто заявив, що обов’язково зводить туди своїх дітей.

Як відомо, Гелловін святкують у ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Свято має історію, що йде корінням ще до стародавніх кельтів. Вважалося, що в цю ніч злі духи можуть проникнути у світ живих, тому щоб їх відлякати люди почали вбиратися в страшні костюми.