Хелловін 2021: якого числа відзначається, історія свята і цікаві традиції

Назва свята з’явилося в XVI столітті, і сталося це від шотландських слів "All Hallows ’Eve".

Наближається найстрашніше, але одночасно і одне з найцікавіших свят у році — Хелловін. Вважається, що в це свято відкривається завіса між реальним світом і потойбічним.

"Телеграф" розповідає, коли і як святкують Хелловін.

Коли святкують Хелловін?

Хелловін (від англ. Halloween) відзначається щорічно в ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу. Його справляють напередодні Дня всіх святих.

Історія свята Хелловін

Історія свята Хелловін починається в Ірландії і Шотландії. Племена кельтів ділили рік на дві частини — літо і зиму. І на 31 жовтня припадали останню добу, що минає, коли потрібно закінчити збирати урожай і переходити на зимовий сезон. Свято мало назву Самайн.

Після прийняття християнства Хелловін почав витісняти Самайн.

Традиції та обряди свята

Невіддільна частина Хелловіну — костюми, втілюють уявлення про нечисту силу. Багато вбираються в різних відьом, вампірів, героїв фільмів жахів, привидів і т.д. Кольори традиційні для Хелловіну — чорний і помаранчевий. У святкових костюмах вони ходять по домівках і збирають солодощі.

Наприклад, в Америці жителі крім костюмів прикрашають і двір в тематиці свята, а у британців заведено гадати на багатті в цей день.

В Україні свято хоч і користується меншою популярністю, але стрімко набирає обертів.

У це свято готуються страви з основним інгредієнтом — яблуком.

У багатьох містах світу в це свято організовуються лякають атракціони, розважальні тематичні заходи, влаштовуються феєрверки і навіть парадні ходи.

Відзначимо, що в деяких державах Хелловін офіційно заборонений.

Символи Хелловіну

Головний атрибут свята — гарбуз з різьбленими гримасами. В овочі вирізують особа, і ставлять всередину свічку або ліхтарик, щоб в темряві гарбуз виглядала зловісне. Гарбуз — була символом Хелловіну ще в давнину, оскільки означала закінчення збору врожаю, і відлякувала священним вогнем злих духів.

Один з головних атрибутів свята — світильник Джека.

Вампіри на Хелловін — це теж досить популярний образ.

Кажани за деякими повір’ями — втілення темних сил. Тому цей символ часто використовують на святі Хелловін.

Павуки — ще один символ зловісного свята, бо їх бояться практично всі.

Також символом свята є відьма. Не просто ж так наряд відьми найбільш популярний на Хелловін.

Вважається, що в цю ніч відьми стають у багато разів сильніше.

Чорна кішка є символом нещастя. Також цих тварин вважали супутниками відьом.

За повір’ями в переддень Дня всіх святих душі покійних предків бродять серед живих. Тому привиди теж належать до типових символів свята.

Раніше, "Телеграф" писав про те, як оригінально прикрасити кімнату на Хелловін своїми руками.