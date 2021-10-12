Хелловін: історія, традиції і сенс "найстрашнішого" свята

Основними темами святкування Хелловіна є містика, смерть, зло, і монстри.

Свято смерті, Самайн, Переддень Дня всіх святих — у свята Хелловін є велика кількість різних назв. Однак все ж найпопулярнішим і найбільш поширеним є саме Хелловін.

Коли відзначається Хелловін

У всьому світі, в тому числі і в Україні, Хелловін відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Хелловін: історія свята

"Коріння" свята ведуть нас в кельтську культуру. У кельтів 31 жовтня відзначалося свято Самайн, яке знаменував собою прихід зими. Після прийняття християнства Хелловін почав витісняти Самайн і самостійно закріплюватися в історії як День Всіх Святих.

Ще одна версія відносить нас в 7 століття, коли Папа Боніфацій IV затвердив 1 листопада Днем усіх святих, щоб відвернути англійський народ від язичницьких звичаїв. Ця дата зазвичай супроводжувалася ритуалами по вигнанню бісів від своїх осель і бурхливими святкуваннями.

Слово походить від англійського Hallowe’en — скорочення виразу All Hallow’s Eve — вечір (напередодні) Дня всіх святих.

Відзначимо, що вперше назва Хелловін (Halloween) згадується в 1745 році.

Як наголошується Хелловін в Україні

Традиційно Хелловін проводиться в колі друзів, сім’ї або знайомих. Люди ходять один до одного в гості, або відвідують різні заклади. Для свята характерні маскарадні костюми і грим: багато вбираються в різних відьом, вампірів, героїв фільмів жахів, привидів і т.д.

Основна тема костюмів на Хелловін — персонажі класичних фільмів жахів

Також, в цей день багато закладів організовують тематичні вечори, організовуються атракціони, влаштовуються феєрверки і навіть парадні ходи.

І обов’язковим атрибутом свята є гарбуз. В овочі вирізують особа, і ставлять всередину свічку або ліхтарик, щоб в темряві гарбуз виглядала зловісне.

Кольори традиційні для Хелловіна — чорний і помаранчевий.

Відзначимо, то в цей день Україна традиційно переходить на зимовий час. Вночі 31 жовтня всі українці переведуть сої годинник на годину назад.