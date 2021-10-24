"Немного перестарались": хэллоуинские декорации в "Ашане" напугали харьковчан

Некоторым горожанам декорации показались пугающими.

Самый "страшный" праздник года уже не за горами, а вместе с тем многие общественные заведения начали украшать помещения в стиле Хэллоуина. Отметился стилистикой и харьковский "Ашан", расположенный в ТРЦ "Караван".

Кадрами с магазина поделился телеграм-канал "ТРУХА".

Как видно на фотографиях и видео, декорации выглядят пугающе, а некоторые из них размещены на уровне глаз проходящих мимо детей.

Судя по всему, жуткие фото впечатлили автора видео, которая заявила, что у нее от этого зрелища "мурашки по коже".

Впрочем, пользователи сети в большинстве своем мнение автора видео не разделили.

Некоторые напомнили, что в былые времена дети спокойно смотрели фильмы о Фредди Крюгере, а другие отметили, что есть и более страшные вещи, вроде "размера пенсии и ценников".

Также нашлись и те, кто заявил, что обязательно сводит туда своих детей.

Как известно, Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Праздник имеет историю, уходящую корнями еще к древним кельтам. Считалось, что в эту ночь злые духи могут проникнуть в мир живых, поэтому чтобы их отпугнуть люди начали наряжаться в страшные костюмы.