Хэллоуин: история, традиции и смысл "самого страшного" праздника

Основными темами празднования Хэллоуина являются мистика, смерть, зло, и монстры.

Праздник смерти, Самайн, Канун Дня всех святых — у праздника Хэллоуин имеется большое количество различных названий. Однако все же самым популярным и наиболее распространенным является именно Хэллоуин.

Когда отмечается Хэллоуин

Во всем мире, в том числе и в Украине, Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Хэллоуин: история праздника

"Корни" праздника ведут нас в кельтскую культуру. У кельтов 31 октября отмечался праздник Самайн, который знаменовал собой приход зимы. После принятия христианства Хэллоуин начал вытеснять Самайн и самостоятельно закрепляться в истории как День Всех Святых.

Еще одна версия относит нас в 7 век, когда Папа Бонифаций IV утвердил 1 ноября Днем всех святых, чтобы отвлечь английский народ от языческих обычаев. Эта дата обычно сопровождалась ритуалами по изгнанию бесов от своих жилищ и бурными празднованиями.

Слово происходит от английского Halloweʼen — сокращение выражения All Hallowʼs Eve — вечер (канун) Дня всех святых.

Отметим, что впервые название Хэллоуин (Halloween) упоминается в 1745 году.

Как отмечается Хэллоуин в Украине

Традиционно Хэллоуин проводится в кругу друзей, семьи или знакомых. Люди ходят друг к другу в гости, или посещают различные заведения. Для праздника характерны маскарадные костюмы и грим: многие наряжаются в различных ведьм, вампиров, героев фильмов ужасов, приведений и т.д.

Основная тема костюмов на Хэллоуин - персонажи классических фильмов ужасов

Также, в этот день многие заведения организуют тематические вечера, организуются аттракционы, устраиваются фейерверки и даже парадные шествия.

И обязательным атрибутом праздника является тыква. В овоще вырезают лицо, и ставят внутрь свечу или фонарик, чтобы в темноте тыква выглядела зловещее.

Цвета традиционные для Хэллоуина - черный и оранжевый.

Отметим, то в этот день Украина традиционно переходит на зимнее время. Ночью 31 октября все украинцы переведут сои часы на час назад.