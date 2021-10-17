Хэллоуин 2021: какого числа отмечается, история праздника и интересные традиции
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Название праздника появилось в XVI веке, и произошло оно от шотландских слов "All Hallows’ Eve".
Приближается самый страшный, но в то же время и один из самых интересных праздников в году — Хэллоуин. Считается, что в этот праздник открывается занавес между реальным миром и потусторонним.
"Телеграф" рассказывает, когда и как празднуют Хэллоуин.
Когда празднуют Хэллоуин?
Хэллоуин (от англ. Halloween) отмечается ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых.
История праздника Хэллоуин
История праздника Хэллоуин начинается в Ирландии и Шотландии. Племена кельтов делили год на две части — лето и зиму. И на 31 октября припадали последние сутки уходящего года, когда нужно закончить собирать урожай и переходить на зимний сезон. Праздник носил название Самайн.
После принятия христианства Хэллоуин начал вытеснять Самайн.
Традиции и обряды праздника
Неотъемлемая часть Хэллоуина – костюмы, воплощающие представления о нечистой силе. Многие наряжаются в различных ведьм, вампиров, героев фильмов ужасов, приведений и т.д. Цвета традиционные для Хэллоуина — черный и оранжевый. В праздничных костюмах они ходят по домам и собирают сладости.
К примеру, в Америке жители помимо костюмов украшают и двор в тематике праздника, а у британцев принято гадать на костре в этот день.
В этот праздник готовятся блюда с основным ингредиентом – яблоком.
Во многих городах мира в этот праздник организуются пугающие аттракционы, развлекательные тематические мероприятия, устраиваются фейерверки и даже парадные шествия.
Отметим, что в некоторых государствах Хэллоуин официально запрещен.
Символы Хэллоуина
Главный атрибут праздника — тыква с резными гримасами. В овоще вырезают лицо, и ставят внутрь свечу или фонарик, чтобы в темноте тыква выглядела зловещее. Тыква — была символом Хэллоуина еще в древности, поскольку означала окончание сбора урожая, и отпугивала священным огнем злых духов.
Вампиры на Хэллоуин — это тоже довольно популярный образ.
Летучие мыши по некоторым поверьям – воплощение темных сил. Поэтому этот символ частенько используют на празднике Хэллоуин.
Пауки – еще один символ зловещего праздника потому что их боятся практически все.
Также символом праздника является ведьма. Не просто ведь так наряд ведьмы наиболее популярен на Хэллоуин.
Черная кошка является символом несчастья. Также этих животных считали спутниками ведьм.
По поверьям в канун Дня всех святых души усопших предков бродят среди живых. Поэтому привидения тоже относятся к типичным символам праздника.
Ранее, "Телеграф" писал о том, как оригинально украсить комнату на Хэллоуин своими руками.
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