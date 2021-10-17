Хэллоуин 2021: какого числа отмечается, история праздника и интересные традиции

Название праздника появилось в XVI веке, и произошло оно от шотландских слов "All Hallows’ Eve".

Приближается самый страшный, но в то же время и один из самых интересных праздников в году — Хэллоуин. Считается, что в этот праздник открывается занавес между реальным миром и потусторонним.

"Телеграф" рассказывает, когда и как празднуют Хэллоуин.

Когда празднуют Хэллоуин?

Хэллоуин (от англ. Halloween) отмечается ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира. Его справляют накануне Дня всех святых.

История праздника Хэллоуин

История праздника Хэллоуин начинается в Ирландии и Шотландии. Племена кельтов делили год на две части — лето и зиму. И на 31 октября припадали последние сутки уходящего года, когда нужно закончить собирать урожай и переходить на зимний сезон. Праздник носил название Самайн.

После принятия христианства Хэллоуин начал вытеснять Самайн.

Традиции и обряды праздника

Неотъемлемая часть Хэллоуина – костюмы, воплощающие представления о нечистой силе. Многие наряжаются в различных ведьм, вампиров, героев фильмов ужасов, приведений и т.д. Цвета традиционные для Хэллоуина — черный и оранжевый. В праздничных костюмах они ходят по домам и собирают сладости.

К примеру, в Америке жители помимо костюмов украшают и двор в тематике праздника, а у британцев принято гадать на костре в этот день.

В Украине праздник хоть и пользуется меньшей популярностью, но стремительно набирает обороты.

В этот праздник готовятся блюда с основным ингредиентом – яблоком.

Во многих городах мира в этот праздник организуются пугающие аттракционы, развлекательные тематические мероприятия, устраиваются фейерверки и даже парадные шествия.

Отметим, что в некоторых государствах Хэллоуин официально запрещен.

Символы Хэллоуина

Главный атрибут праздника — тыква с резными гримасами. В овоще вырезают лицо, и ставят внутрь свечу или фонарик, чтобы в темноте тыква выглядела зловещее. Тыква — была символом Хэллоуина еще в древности, поскольку означала окончание сбора урожая, и отпугивала священным огнем злых духов.

Один из главных атрибутов праздника – светильник Джека.

Вампиры на Хэллоуин — это тоже довольно популярный образ.

Летучие мыши по некоторым поверьям – воплощение темных сил. Поэтому этот символ частенько используют на празднике Хэллоуин.

Пауки – еще один символ зловещего праздника потому что их боятся практически все.

Также символом праздника является ведьма. Не просто ведь так наряд ведьмы наиболее популярен на Хэллоуин.

Считается, что в эту ночь ведьмы становятся во много раз сильнее.

Черная кошка является символом несчастья. Также этих животных считали спутниками ведьм.

По поверьям в канун Дня всех святых души усопших предков бродят среди живых. Поэтому привидения тоже относятся к типичным символам праздника.

Ранее, "Телеграф" писал о том, как оригинально украсить комнату на Хэллоуин своими руками.