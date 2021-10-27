У “червоній зоні” – більше половини України: список областей
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Обмеження в нових областях набудуть чинності найближчої суботи.
З 30 жовтня "червона зона" COVID-19 в Україні розширюється. До неї потраплять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов
Станом на 27 жовтня обмеження "червоної зони" діють у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Сумській, Миколаївській, Рівненській, Запорізькій, Херсонській областях. Після розширення території з максимальним рівнем епідемічної небезпеки, регіонів із "червоною зоною" та максимальними обмеженнями буде вже 15.
У "червоній зоні" діє низка заборон — на проведення масових заходів, роботу непродовольчих магазинів та ринків, роботу розважальних центрів, театрів, спортзалів.
Уникнути обмежень як для бізнесу, так і для відвідувачів вдасться лише за умови повного курсу вакцинації від коронавірусу.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зафіксований антирекорд по смертях від COVID-19 — понад 700 пацієнтів за день. Також із суботи в цих областях для поїздок з/в регіон знадобиться низка документів.
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