В Україні можуть "почервоніти" ще 5 областей: які регіони під загрозою

Список "червоних" регіонів може розширитися до 13 областей

Миколаївська та Рівненська області з вівторка, 26 жовтня, перейшли у "червону" зону епідемічної небезпеки. Однак, зовсім скоро до них можуть приєднатися ще як мінімум 5 регіонів.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу.

За його словами, вже на найближчому засіданні комісії з ТЕБ та НС розглянуть питання введення "червоної" зони у таких областях:

Житомирській;

Луганській;

Львівській;

Хмельницькій;

Чернігівській.

Таким чином ці регіони можуть поповнити список областей, де вже введено найвищий епідемічний рівень небезпеки через ситуацію з коронавірусом: Дніпропетровській, Одеській, Донецькій, Сумській і Запорізькій, Херсонської областей. Після чого "червона" зона буде вже у 13 регіонах України.

Ляшко зазначив, що весною регіони в середньому знаходилися у "червоній" зоні протягом 37 днів.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 26 жовтня, в Україні зафіксували 734 летальних випадки — абсолютний максимум з початку пандемії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які заборони та правила діють при "червоному" рівні епідемічних обмежень.