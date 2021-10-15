"Червона зона" — за якими правилами житимуть українці
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Посилення карантинних заходів з 18 жовтня буде діяти в 5 областях України.
До Херсонської області, яка з п’ятниці в "червоній зоні" за коронавірусом, з понеділка 18 жовтня додадуться ще чотири області : Одеська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровська.
"Телеграф" підготував пам’ятку, що можна, а що заборонено при посиленні карантинних заходів.
У "червоній зоні" заборонено:
- знаходиться в місцях громадського користування без масок
- працювати ТРЦ, розважальним закладам (кінотеатри), закладам культури
- працювати ринкам і магазинам, які продають непродовольчі товари
- працювати спортивним залам і басейнам
- працювати кафе і ресторанам (тільки доставка або на винос)
- працювати закладам освіти (крім дитсадків і молодшої школи)
- працювати готелям
- проводити масові заходи.
У "червоній зоні" дозволено:
- працювати закладам освіти, якщо персонал вакцинований на 100%
- проводити спортивні матчі і турніри без глядачів
- працювати продуктовими магазинами
- працювати АЗС і СТО
- працювати пошті і банкам
- працювати магазинам з продажу побутхімії і засобів гігієни
- працювати аптекам і ветеринарним магазинам.
Відзначимо, що заходи можуть змінитися за умови вакцинації персоналу і відвідувачів.
Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві охорони здоров’я анонсували розширення переліку професій, в яких вакцинація від коронавірусу обов’язкова.
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