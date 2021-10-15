"Червона зона" — за якими правилами житимуть українці

Посилення карантинних заходів з 18 жовтня буде діяти в 5 областях України.

До Херсонської області, яка з п’ятниці в "червоній зоні" за коронавірусом, з понеділка 18 жовтня додадуться ще чотири області : Одеська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровська.

"Телеграф" підготував пам’ятку, що можна, а що заборонено при посиленні карантинних заходів.

У "червоній зоні" заборонено:

знаходиться в місцях громадського користування без масок

працювати ТРЦ, розважальним закладам (кінотеатри), закладам культури

працювати ринкам і магазинам, які продають непродовольчі товари

працювати спортивним залам і басейнам

працювати кафе і ресторанам (тільки доставка або на винос)

працювати закладам освіти (крім дитсадків і молодшої школи)

працювати готелям

проводити масові заходи.

У "червоній зоні" дозволено:

працювати закладам освіти, якщо персонал вакцинований на 100%

проводити спортивні матчі і турніри без глядачів

працювати продуктовими магазинами

працювати АЗС і СТО

працювати пошті і банкам

працювати магазинам з продажу побутхімії і засобів гігієни

працювати аптекам і ветеринарним магазинам.

Відзначимо, що заходи можуть змінитися за умови вакцинації персоналу і відвідувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві охорони здоров’я анонсували розширення переліку професій, в яких вакцинація від коронавірусу обов’язкова.