Рус

"Червона зона" — за якими правилами житимуть українці

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
237
Носити маску — обов’язково. Новина оновлена 15 жовтня 2021, 19:08
Носити маску — обов’язково.

Посилення карантинних заходів з 18 жовтня буде діяти в 5 областях України.

До Херсонської області, яка з п’ятниці в "червоній зоні" за коронавірусом, з понеділка 18 жовтня додадуться ще чотири області : Одеська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровська.

"Телеграф" підготував пам’ятку, що можна, а що заборонено при посиленні карантинних заходів.

У "червоній зоні" заборонено:

  • знаходиться в місцях громадського користування без масок
  • працювати ТРЦ, розважальним закладам (кінотеатри), закладам культури
  • працювати ринкам і магазинам, які продають непродовольчі товари
  • працювати спортивним залам і басейнам
  • працювати кафе і ресторанам (тільки доставка або на винос)
  • працювати закладам освіти (крім дитсадків і молодшої школи)
  • працювати готелям
  • проводити масові заходи.

У "червоній зоні" дозволено:

  • працювати закладам освіти, якщо персонал вакцинований на 100%
  • проводити спортивні матчі і турніри без глядачів
  • працювати продуктовими магазинами
  • працювати АЗС і СТО
  • працювати пошті і банкам
  • працювати магазинам з продажу побутхімії і засобів гігієни
  • працювати аптекам і ветеринарним магазинам.

Відзначимо, що заходи можуть змінитися за умови вакцинації персоналу і відвідувачів.

Раніше "Телеграф" писав, що в Міністерстві охорони здоров’я анонсували розширення переліку професій, в яких вакцинація від коронавірусу обов’язкова.

Теги:
#Карантин #Коронавірус #Червона зона
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.
Україна
У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Масковий режим в громадських місцях — обов’язковий.
У "червону зону" з понеділка увійдуть 5 областей
Дата публікації
Категорія
Смерть Антона Полякова може мати політичну причину
Смерть Антона Полякова: чи є тут слід Банкової
Дата публікації
Категорія
Для того, щоб оформити безліміт на отримання і відправку грошей, потрібно зателефонувати за номером 3700
"ПриватБанк" обмежив кількість переказів з карти на карту
Дата публікації
Категорія
Черга на вакцинацію в Києві.
Оновлять списки: МОЗ розширить перелік людей, які підпадають під обов’язкову вакцинацію
Дата публікації
Категорія
Робота магазинів, банків і АЗС не під забороною, але люди повинні бути виключно в масках
Перша область України перейшла в "червону" зону: які регіони під загрозою