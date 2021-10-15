"Красная зона" - по каким правилам будут жить украинцы

Усиление карантинных мер с 18 октября буде действовать в 5 областях Украины.

К Херсонской области, которая с пятницы в "красной зоне" по коронавирусу, с понедельника 18 октября добавятся еще четыре области: Одесская, Донецкая, Запорожская и Днепропетровская.

"Телеграф" подготовил памятку, что можно, а что запрещено при усилении карантинных мер.

В "красной зоне" запрещено:

находится в местах общественного пользования без масок

работать ТРЦ, развлекательным заведениям (кинотеатры), заведениям культуры

работать рынкам и магазинам, которые продают непродовольственные товары

работать спортивным залам и бассейнам

работать кафе и ресторанам (только доставка или на вынос)

работать заведениям образования (кроме детсадов и младшей школы)

работать отелям

проводить массовые мероприятия.

В "красной зоне" разрешено:

работать заведениям образования, если персонал вакцинирован на 100%

проводить спортивные матчи и турниры без зрителей

работать продуктовым магазинам

работать АЗС и СТО

работать почте и банкам

работать магазинам по продаже бытхимии и средств гигиены

работать аптекам и ветеринарным магазинам.

Отметим, что меры могут измениться при условии вакцинации персонала и посетителей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минздраве анонсировали расширения перечня профессий, в которых вакцинация от коронавируса обязательна.