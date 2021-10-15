"Красная зона" - по каким правилам будут жить украинцы
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Усиление карантинных мер с 18 октября буде действовать в 5 областях Украины.
К Херсонской области, которая с пятницы в "красной зоне" по коронавирусу, с понедельника 18 октября добавятся еще четыре области: Одесская, Донецкая, Запорожская и Днепропетровская.
"Телеграф" подготовил памятку, что можно, а что запрещено при усилении карантинных мер.
В "красной зоне" запрещено:
- находится в местах общественного пользования без масок
- работать ТРЦ, развлекательным заведениям (кинотеатры), заведениям культуры
- работать рынкам и магазинам, которые продают непродовольственные товары
- работать спортивным залам и бассейнам
- работать кафе и ресторанам (только доставка или на вынос)
- работать заведениям образования (кроме детсадов и младшей школы)
- работать отелям
- проводить массовые мероприятия.
В "красной зоне" разрешено:
- работать заведениям образования, если персонал вакцинирован на 100%
- проводить спортивные матчи и турниры без зрителей
- работать продуктовым магазинам
- работать АЗС и СТО
- работать почте и банкам
- работать магазинам по продаже бытхимии и средств гигиены
- работать аптекам и ветеринарным магазинам.
Отметим, что меры могут измениться при условии вакцинации персонала и посетителей.
Ранее "Телеграф" писал, что в Минздраве анонсировали расширения перечня профессий, в которых вакцинация от коронавируса обязательна.
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