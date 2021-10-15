Укр

"Красная зона" - по каким правилам будут жить украинцы

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
194
Носить маску - обязательно. Новость обновлена 15 октября 2021, 19:08
Носить маску - обязательно.

Усиление карантинных мер с 18 октября буде действовать в 5 областях Украины.

К Херсонской области, которая с пятницы в "красной зоне" по коронавирусу, с понедельника 18 октября добавятся еще четыре области: Одесская, Донецкая, Запорожская и Днепропетровская.

"Телеграф" подготовил памятку, что можно, а что запрещено при усилении карантинных мер.

В "красной зоне" запрещено:

  • находится в местах общественного пользования без масок
  • работать ТРЦ, развлекательным заведениям (кинотеатры), заведениям культуры
  • работать рынкам и магазинам, которые продают непродовольственные товары
  • работать спортивным залам и бассейнам
  • работать кафе и ресторанам (только доставка или на вынос)
  • работать заведениям образования (кроме детсадов и младшей школы)
  • работать отелям
  • проводить массовые мероприятия.

В "красной зоне" разрешено:

  • работать заведениям образования, если персонал вакцинирован на 100%
  • проводить спортивные матчи и турниры без зрителей
  • работать продуктовым магазинам
  • работать АЗС и СТО
  • работать почте и банкам
  • работать магазинам по продаже бытхимии и средств гигиены
  • работать аптекам и ветеринарным магазинам.

Отметим, что меры могут измениться при условии вакцинации персонала и посетителей.

Ранее "Телеграф" писал, что в Минздраве анонсировали расширения перечня профессий, в которых вакцинация от коронавируса обязательна.

Теги:
#Карантин #Коронавирус #Красная зона
Масочный режим в общественных местах - обязателен.
Украина
В "красную зону" с понедельника войдут 5 областей
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Масочный режим в общественных местах - обязателен.
В "красную зону" с понедельника войдут 5 областей
Дата публикации
Категория
Очередь на вакцинацию в Киеве.
Обновят списки: Минздрав расширит перечень людей, подпадающих под обязательную вакцинацию
Дата публикации
Категория
Смерть Антона Полякова может иметь политическую причину
Смерть Антона Полякова: есть ли тут след Банковой
Дата публикации
Категория
Для того, чтобы оформить безлимит на получение и отправку денег, нужно позвонить по номеру 3700
"ПриватБанк" ограничил количество переводов с карты на карту
Дата публикации
Категория
В Украине продолжается кампания по вакцинации против Covid-19
Прививки становятся принудительными, но проблемы остаются: что не так с вакцинацией в Украине