Які документи потрібні для користування транспортом в Україні з 21 жовтня: список

Вимоги карантинної безпеки не стосуються міських і регіональних маршрутів.

З 21 жовтня в Україні змінюються правила пасажирських перевезень. Водіям, пасажирам, екіпажам літаків, поїздів і автобусів потрібні будуть додаткові документи, щоб виїжджати за межі області.

"Телеграф" нагадує перелік документів, які знадобляться в поїздках:

документ, який підтверджує вакцинацію. Для "жовтої зони" (таких областей залишилося всього п’ять — Вінницька, Закарпатська, Київська, Кіровоградська та Полтавська) потрібна мінімум одна доза. Для "червоної" і "помаранчевої" — необхідний повний курс імунізації. Це може бути паперовий документ, отриманий у сімейного лікаря (для однієї дози вакцини — форма 063-О), міжнародний або внутрішній електронний сертифікат. Згенерувати його можна на порталі або в додатку "Дія".

Читайте також: Категорія Суспільство Як отримати ковід-сертифікат в "Дії": покрокова інструкція Після повного курсу вакцинації проти коронавирусу в "Дії" легко можна оформити сертифікат.

негативний тест на коронавірус. Це може бути або ПЛР-тест, або тест на антиген. Максимальна давність — 72 години.

Це може бути або ПЛР-тест, або тест на антиген. Максимальна давність — 72 години. документ про одужання (ця можливість ще проходить тестування в "Діє"). Паперову довідку від лікаря застосовувати не можна.

Раніше "Телеграф" писав, що пасажирів за порушення зсаджувати з транспорту не будуть — повідомили в поліції. На перевізника складуть адмінпротокол.