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Стало відомо, кого будуть карати за перевезення невакцинованих пасажирів

Автор
Галина Михайлова
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Люди в транспорті — тільки в масках.
Люди в транспорті — тільки в масках.

Дотримання карантинних заходів в транспорті буде перевіряти поліція і Укртрансбезпека.

За тим, щоб пасажири в салоні громадського транспорту були в масках і при необхідності мали сертифікати про вакцинацію повинні стежити водії. Пасажирів, які порушили карантинні норми висаджувати не будуть.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на прессекретаря поліції Мар’яну Реву.

Адмінтротокол випишуть саме перевізнику. Згідно з українським законодавством штраф за допуск пасажирів в громадський транспорт без маски штраф становитиме до 5100 грн.

При цьому, якщо пасажир в транспорті буде без маски — його також можуть оштрафувати на суму до 225 грн.

Нагадаємо — дотримання маскового режиму в громадських місцях, в тому числі і в транспорті, обов’язкове у всіх зонах карантину.

Раніше "Телеграф" писав, що поліція буде проводити рейди в областях "червоної зони" з 21 жовтня вибірково в місцях, яких торкнулися обмеження.

Також їх можуть ввести і в "помаранчевій зоні", якщо регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ввели відповідні обмеження для жителів.

Теги:
#Карантин #Громадський транспорт #Коронавірус #Нацполіція України #Рейди
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