Укр

Стало известно, кого будут наказывать за перевозку невакцинированных пассажиров

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Галина Михайлова
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Люди в транспорте - только в масках.
Люди в транспорте - только в масках.

Соблюдение карантинных мер в транспорте будет проверять полиция и Укртрансбезопасность.

За тем, чтобы пассажиры в салоне общественного транспорта были в масках и при необходимости имели сертификаты о вакцинации должны следить водители. Пассажиров, которые нарушили карантинные нормы высаживать не будут. 

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на прес секретаря полиции Марьяну Реву. 

Админтротокол выпишут именно перевозчику. Согласно украинского законодательства штраф за допуск пассажиров в общественный транспорт без маски штраф будет составлять до 5100 грн. 

При этом, если пассажир в транспорте будет без маски — его также могут оштрафовать на сумму до 225 грн. 

Напомним — соблюдение масочного режима в общественных местах, в том числе и в транспорте, обязательно во всех зонах карантина. 

Ранее "Телеграф" писал, что полиция будет проводить рейды в областях "красной зоны" с 21 октября выборочно в местах, которых коснулись ограничения. 

Также их могут ввести и в "оранжевой зоне", если региональные комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняли соответствующие ограничения для жителей. 

Теги:
#Карантин #Общественный транспорт #Коронавирус #Нацполиция Украины #Рейды
Люди в транспорте - только в масках.
Украина
Стало известно, кого будут наказывать за перевозку невакцинированных пассажиров
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