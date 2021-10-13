Укр

"Зае*али, бл*ть": маршрутчик "пленил" полицейского, требовавшего высадить стоячих пассажиров

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
108
Патрульные догнали водителя на конечной. Новость обновлена 13 октября 2021, 11:52
Патрульные догнали водителя на конечной.

Утренний рейс из пригорода Харькова в областной центр не задался.

В автобусе, который ехал из поселка Новый Высокий в Харьков произошло ЧП — патрульная полиция остановила автобус, чтобы проверить соблюдение карантинных мер. Водителю это не понравилось, он закрыл двери и увез патрульного с собой.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал "Труха".

Пассажиры и водитель при этом продолжали перебранку, этот конфликт сняла на видео одна из пассажирок. Отметим, что это был маршрутный автобус №1182 и он совершал утренний рейс. Пассажиры требовали от полицейского оставить водителя в покое и не мешать ему вести автобус.

Водитель же заявил, что "у него карантина нет" и что у него жестко расписано время рейса.

Пассажиры сообщили, что у полиции были претензии к количеству пассажиров. Отметим, что часть тех, кто спорил с патрульным были без масок.

"Нам что пешком ходить", — спрашивают пассажиры у правоохранителя. В итоге на конечной возле станции метро "Холодная гора" на автобусном терминале коллеги правоохранителя остановили автобус.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове — один из эпицентров коронавируса в Украине. По сравнению с прошлым годом резко увеличилось количество больных детей.

Теги:
#Харьков #Карантин #Коронавирус
Сеть пестрит объявлениями о сертификатах-подделках
Здоровье
Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Сеть пестрит объявлениями о сертификатах-подделках
Липовая вакцинация: купить фальшивый COVID-сертификат в Украине слишком легко, но за это могут наказать
Дата публикации
Категория
Каникулы в школах.
Осенние каникулы в Украине могут начаться раньше
Дата публикации
Категория
Слева на фото - супруга Антона Полякова Галина, справа - нардеп Анна Скороход
Все имеют право проститься: украинцы третий день обсуждают появление Скороход на похоронах Полякова
Дата публикации
Категория
В среду, 13 октября, в Украине прогнозируют ливни
Украину накрыли дожди и похолодание, но в некоторые области тепло еще вернется
Дата публикации
Категория
Грядущие выходные - прекрасная возможность для путешествия по Украине
Где провести "длинные" выходные на Покров: топ небанальных мест для коротких путешествий по Украине