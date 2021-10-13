"Зае*али, бл*ть": маршрутчик "пленил" полицейского, требовавшего высадить стоячих пассажиров

Утренний рейс из пригорода Харькова в областной центр не задался.

В автобусе, который ехал из поселка Новый Высокий в Харьков произошло ЧП — патрульная полиция остановила автобус, чтобы проверить соблюдение карантинных мер. Водителю это не понравилось, он закрыл двери и увез патрульного с собой.

Об этом сообщает местный Телеграм-канал "Труха".

Пассажиры и водитель при этом продолжали перебранку, этот конфликт сняла на видео одна из пассажирок. Отметим, что это был маршрутный автобус №1182 и он совершал утренний рейс. Пассажиры требовали от полицейского оставить водителя в покое и не мешать ему вести автобус.

Водитель же заявил, что "у него карантина нет" и что у него жестко расписано время рейса.

Пассажиры сообщили, что у полиции были претензии к количеству пассажиров. Отметим, что часть тех, кто спорил с патрульным были без масок.

"Нам что пешком ходить", — спрашивают пассажиры у правоохранителя. В итоге на конечной возле станции метро "Холодная гора" на автобусном терминале коллеги правоохранителя остановили автобус.

Ранее "Телеграф" писал, что в Харькове — один из эпицентров коронавируса в Украине. По сравнению с прошлым годом резко увеличилось количество больных детей.