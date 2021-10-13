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"Зае*али, бл*ть": маршрутник "полонив" поліцейського, який вимагав висадити стоячих пасажирів

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Патрульні наздогнали водія на кінцевій. Новина оновлена 13 жовтня 2021, 11:52
Патрульні наздогнали водія на кінцевій.

Ранковий рейс з передмістя Харкова до обласного центру не задався.

В автобусі, який їхав з селища Новий Високий до Харкова сталася надзвичайна подія — патрульна поліція зупинила автобус, щоб перевірити дотримання карантинних заходів. Водієві це не сподобалося, він закрив двері і повіз патрульного з собою.

Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Труха".

Пасажири і водій при цьому продовжували суперечку, цей конфлікт зняла на відео одна з пасажирок. Відзначимо, що це був маршрутний автобус №1182 і він здійснював ранковий рейс. Пасажири вимагали від поліцейського давати спокій водієві і не заважати йому вести автобус.

Водій же заявив, що "у нього карантину немає" і що у нього жорстко розписано час рейсу.

Пасажири повідомили, що у поліції були претензії до кількості пасажирів. Відзначимо, що частина тих, хто сперечався з патрульним були без масок.

"Нам що пішки ходити", — запитують пасажири у правоохоронця. У підсумку на кінцевій біля станції метро "Холодна гора" на автобусному терміналі колеги правоохоронця зупинили автобус.

Раніше "Телеграф" писав, що в Харкові — один з епіцентрів коронавірусу в Україні. У порівнянні з минулим роком різко збільшилася кількість хворих дітей.

Теги:
#Харків #Карантин #Коронавірус
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