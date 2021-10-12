У Харкові зважилися на різкі заходи через сплеск COVID-19 серед дітей
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Харківських учнів відправляють на тривалі канікули
У Харкові, де в стаціонарах рятують від коронавірусу майже тисячу осіб, пішли на вимушені заходи через пандемію. У місті вирішили відправити школярів на дострокові канікули, які розпочнуться вже в понеділок, 18 жовтня.
Про це інформують в Харківській міськраді.
Відомо, що змістити терміни канікул рекомендувала комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І хоч офіційно школярів розпустять з 18 жовтня, фактично канікули почнуться на 4 дні раніше: 14 і 15 жовтня — державні свята, які теж будуть вихідними.
Триватимуть канікули не один тиждень, а два.
Нагадаємо, що кожен четвертий хворий в Харкові — це дитина. Ще рік тому коронавірусом в Харкові хворіли одиниці дітей — 5% від загальної кількості хворих. Навесні цей показник виріс до 12%, а зараз збільшився ще вдвічі — 24%.
Для інфікованих дітей в Харківській обласній лікарні обладнали 290 ліжок. Також відомо, що у 99% людей молодших 18 років діагностований коронавірус "Дельта".
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