Рус

У Харкові зважилися на різкі заходи через сплеск COVID-19 серед дітей

Автор
Олена Волкова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
13
Харківські школярі фактично почнуть відпочивати вже 14 жовтня Новина оновлена 12 жовтня 2021, 16:33
Харківські школярі фактично почнуть відпочивати вже 14 жовтня

Харківських учнів відправляють на тривалі канікули

У Харкові, де в стаціонарах рятують від коронавірусу майже тисячу осіб, пішли на вимушені заходи через пандемію. У місті вирішили відправити школярів на дострокові канікули, які розпочнуться вже в понеділок, 18 жовтня.

Про це інформують в Харківській міськраді.

Відомо, що змістити терміни канікул рекомендувала комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. І хоч офіційно школярів розпустять з 18 жовтня, фактично канікули почнуться на 4 дні раніше: 14 і 15 жовтня — державні свята, які теж будуть вихідними.

Триватимуть канікули не один тиждень, а два.

Нагадаємо, що кожен четвертий хворий в Харкові — це дитина. Ще рік тому коронавірусом в Харкові хворіли одиниці дітей — 5% від загальної кількості хворих. Навесні цей показник виріс до 12%, а зараз збільшився ще вдвічі — 24%.

Для інфікованих дітей в Харківській обласній лікарні обладнали 290 ліжок. Також відомо, що у 99% людей молодших 18 років діагностований коронавірус "Дельта".

Теги:
#Харків #Школи #Карантин #Канікули
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Політика
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Об’єднання "ЛНР" і "ДНР" невигідне Москві — вигідніше мати під контролем два потенційних суб’єкта переговорного процесу, а не один.
Путіну потрібні і "ДНР", і "ЛНР", Кремль не допустить їх об’єднання — Георгій Тука
Дата публікації
Категорія
Троє з двох десятків померлих були повністю щеплені від коронавірусу
На Харківщині від коронавірусу померли вакциновані люди: що відомо
Дата публікації
Категорія
Антон Поляков
Смерть нардепа Полякова: таксист заплутався в свідченнях
Дата публікації
Категорія
Кадр з відео конференції Німеччини, України та Франції.
Макрон анонсував швидку зустріч в Нормандському форматі: подробиці
Дата публікації
Категорія
Опалювальний сезон починається з проблем
Тарифи на комуналку зростають, незважаючи на обіцянки Зеленського: як Україна входить в опалювальний сезон