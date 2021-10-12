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Діти під ударом: в Харкові COVID-19 "косить" неповнолітніх

Автор
Олена Волкова
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Автор
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Чверть хворих на коронавірус в Харкові — це діти Новина оновлена 12 жовтня 2021, 14:56
Чверть хворих на коронавірус в Харкові — це діти

Минулої осені діти складали всього 5% хворих ковідом, тепер же цей показник збільшився майже в п’ять разів

Стало відомо, хто заражається коронавірусом в Харкові, який котрий день поспіль "лідирує" по Україні з цифрами понад 1000 інфікованих на добу. За словами заступника мера Світлани Горбунової-Рубан, кожен четвертий хворий в Харкові — це дитина.

Про це чиновник розповіла під час брифінгу.

За словами Горбунової-Рубан, рівно рік тому коронавірусом в Харкові хворіли одиниці дітей — 5% від загальної кількості хворих. Навесні цей показник виріс до 12%, а зараз збільшився ще вдвічі — 24%.

Для інфікованих дітей в Харківській обласній лікарні обладнали 290 ліжок. Також відомо, що у 99% людей молодших 18 років діагностований коронавірус "Дельта".

Відзначимо, що, станом на ранок 12 жовтня, відомо про 1502 нові випадки захворювання коронавірусом і смерть 21 пацієнта.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, за підсумками нового дослідження, вакцинація від коронавірусу продемонструвала свою ефективність як від звичайного штаму, так і від штаму "Дельта". Пацієнти, які отримали вакцину, значно рідше потрапляли до лікарні.

Теги:
#Харків #Діти #Карантин #Коронавірус
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