На Харківщині від коронавірусу померли вакциновані люди: що відомо

У ХОДА кажуть, що померлі були щеплені двома дозами антиковідної вакцини

Вже котрий день поспіль Харківщина виявляється лідером антирейтингу за кількістю нових випадків коронавірусу. 12 жовтня стало відомо про смерть трьох інфікованих: всі вони були щеплені.

Про це на брифінгу повідомив директор департаменту охорони здоров’я ХОДА Максим Хаустов.

За словами чиновника, харків’яни були імунізовані двома дозами вакцини, проте не змогли подолати хворобу через похилий вік і хронічні хвороби. Втім, за словами директора департаменту, вони не знають напевно, чи зробили ці люди щеплення або придбали сертифікати за гроші.

Відзначимо, що станом на ранок 12 жовтня відомо про 1502 нові випадки захворювання коронавірусом і смерть 21 пацієнта. Що ж стосується важких випадків ковіду, в реанімаціях, за словами Хаустова, знаходиться на ШВЛ 5 осіб — 0,1% від загального числа госпіталізованих.

Раніше ми повідомляли, що, за підсумками нового дослідження, вакцинація від коронавірусу продемонструвала свою ефективність як від звичайного штаму, так і від штаму "Дельта". Пацієнти, які отримали вакцину, значно рідше потрапляли до лікарні.