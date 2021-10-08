Замість тисячі слів: чергу "швидких" в Харкові показали на відео

У ролику від 7 жовтня видно мінімум сім автомобілів

У Харкові щодня погіршується ситуація із захворюванням коронавірусів, про що свідчить черга з машин "швидкої" допомоги, яка вибудовується до опорних по COVID лікувальним установам.

Відеодоказом із залізничної лікарні №2 поділилися в Telegram-каналі "Веха (Харьков)".

Невідомий автор ролика встиг зняти мінімум сім автомобілів "швидкої", які очікували своєї черги біля під’їзду до медзакладу на Залютиному. Також на відео видно медиків, які, швидше за все, працюють із коронавірусними хворими, адже одягнені у відповідні захисні костюми.

При цьому на каналі зазначили, що цей ролик був знятий в четвер, 7 жовтня. У п’ятницю ж біля лікарні не спостерігається подібного скупчення автомобілів, а "швидка" з ковідними пацієнтами приїхала лише один раз.

Також зазначається, що 8 жовтня до лікарню із COVID-19 потрапила 74-річна пацієнтка. У неї діагностовані пневмонія та низька сатурація. Нової інформації про стан госпіталізованої родичам не повідомлялося.

Додамо, що Харківська клінічна лікарня на залізничному транспорті №2 (в народі — залізнична лікарня) є багатопрофільною установою, яка розрахована на 515 ліжкомісць. Однак восени 2020 року, коли медзаклад додали до списку профільних із боротьби з коронавірусом, виникло невелике непорозуміння між лікарями і владою.

Медики тоді стверджували, що не готові до напливу ковідних пацієнтів, а їхня реанімація і зовсім може вмістити лише 12 хворих.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Харківську область планували перевести в "червону" зону і ввести обмеження для місцевих учнів. Однак незабаром стало відомо, що карантин у регіоні посилять лише до вимог "помаранчевої" зони. Які правила будуть діяти на Харківщині з 10 жовтня, читайте в нашому матеріалі.