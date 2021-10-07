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Канікули, дистанційка або звичайні уроки: як будуть вчитися діти в "червоному" Харкові

Автор
Олена Волкова
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Автор
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В онлайн-режим відправлять учнів 5-11 класів Новина оновлена 07 жовтня 2021, 15:44
В онлайн-режим відправлять учнів 5-11 класів

З 11 жовтня дистанційку введуть частково, а 25 — розпустять всіх без винятку

Уже в неділю, 10 жовтня, Харківська область увійде в "червону" зону карантину, в зв’язку з чим людей чекають обмеження. Не стануть винятком і учні шкіл і вузів.

Так, за інформацією МОЗ, на дистанційне навчання в разі переходу Харківщини з "помаранчевої" зони в "червону", переходять вузи і школи. Втім, останні підуть в "онлайн" тільки частково: з 5 по 11 клас.

Що ж стосується учнів молодшої школи (1-4 класи) і дошкільнят, заняття для них будуть тривати в звичайній формі, що б не відбувалося в регіоні і яка б статистика не була.

Втім, 25 жовтня в школах повинні припинити всі заняття: в Міносвіти запропонували зробити осінні канікули до кінця місяця.

Нагадаємо, через те, що в Харківській області вже кілька днів поспіль більше 1000 випадків інфікування ковідом на добу, 10 жовтня регіон-антилідер, ймовірно, ввійде в "червону" зону. І якщо для вакцинованих людей з сертифікатами особливих змін не відбудеться, для нещеплених введуть безліч обмежень.

Теги:
#Харків #ВНЗ #Школи #Карантин #Коронавірус
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