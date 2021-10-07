Харків вирішили перевести поки не у "червону", а "помаранчеву" зону: що зміниться

Кількість пасажирів у транспорті також обмежать

Попри явні показники "червоної" зони карантину, Харків з неділі, 10 жовтня, перейде на "помаранчевий" рівень епідемічних обмежень. Карантин у місті посилять, але не так сильно як планувалося.

Про це у четвер, 7 жовтня, повідомив заступник мера Харкова Андрій Руденко.

За його словами, відповідне рішення ухвалила міська комісія з ТЕБ та НС. Обмеження посилять з 00:00 10 жовтня, а діяти вони будуть до 18 жовтня.

Зокрема, у Харкові заборонять:

прийом відвідувачів в кінотеатрах, кінозалах, театрах та інших закладах з наповненістю понад 50% від кількості місць;

перебування без респіраторів або захисних масок у лікарнях, закладах освіти, підземних переходах, на зупинках та інших територіях загального користування;

кількість пасажирів у громадському транспорті буде обмежена кількістю місць для сидіння;

спортзали зможуть працювати при заповненості на 50%.

Крім того, установам та організаціям радять утриматися від проведення масових заходів та забезпечити вакцинацію персоналу, або регулярне тестування.

Школи і дитячі садочки Харкова працюватимуть у звичайному режимі, оскільки рівень вакцинованого персоналу становить більше 80%.

Заступник мера додав, що це не остаточний список обмежень, а колір зони можуть переглянути вже 18 жовтня.

Варто зазначити, що за коронавірусними показниками Харків мав перейти у "червону" зону карантину, однак остаточне рішення було за комісією з ТЕБ та НС.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Харкові, Запоріжжі та на Донбасі фіксують найбільше важких випадків коронавірусу.