Укр

Карантинные рейды полиции в маршрутках: что грозит пассажирам без масок

Автор
Елена Волкова
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Автор
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Проверять соблюдение карантинных мер в общественном транспорте будут патрульные Новость обновлена 13 октября 2021, 14:49
Проверять соблюдение карантинных мер в общественном транспорте будут патрульные

В полиции рассказали, имеют ли патрульные право высадить из общественного транспорта пассажира без маски

Пока в Минздраве говорят о видеонаблюдении за соблюдением карантина в Украине, в полиции ответили на вопрос, что будет с пассажирами автобусов, которые зашли в салон без защитных масок.

Об этом рассказала спикер Национальной полиции Марьяна Рева, пишет "РБК-Украина".

По ее словам, полицейские уже проводят рейды по автобусам и маршруткам, однако высаживать нарушителей без внутренних ковид-сертификатов или масок не будут. Штрафы будут выписывать непосредственно водителю, который должен следить за безопасностью в транспорте во время карантинных ограничений и не пускать в салон людей без средств индивидуальной защиты. 

Напомним, что в автобусе, который ехал из поселка Новый Высокий, в Харьков произошло ЧП: патрульная полиция остановила автобус, чтобы проверить соблюдение карантинных мер. Водителю это не понравилось, он закрыл двери и увез патрульного с собой. Пассажиры сообщили, что у полиции были претензии к количеству пассажиров. Отметим, что часть тех, кто спорил с патрульным, были без масок. Видео смотрите по ссылке.

Теги:
#Полиция #Маршрутки #Маски #Карантин #Рейд
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