В Украине начнут проверять COVID-сертификаты: что грозит за подделку

Проверку сертификатов будут осуществлять в местах с большим скоплением людей

В Украине уже 5 областей перешли в "красную" зону карантина и существенно усилили ограничения для невакцинированных граждан. В связи с этим возникла необходимость проверки COVID-сертификатов и эту функцию перевели сразу на несколько органов, в числе которых и Патрульная полиция Украины. Для этого разработали специальную программу.

Об этом во вторник, 18 октября, сообщает Министерство внутренних дел.

Проверка ковидних сертификатов начнется уже с 21 октября. Кроме патрульной полиции, к числу органов, которые могут ее осуществлять, вошли: Госпродпотребслужба и центр контроля профилактики болезней. Сертификаты о вакцинации граждан будет сканировать специальная программа.

Проверку будут осуществлять в местах с большим скоплением людей, где коронавирус может распространяться больше всего. В частности, в общественном транспорте, заведениях общепита, на рынках и торговых площадках.

Документы будут проверять с помощью QR-кода, если это электронный вариант сертификата в "Дие". А для бумажного — обязательно наличие информации о виде прививки, количество введенных доз вакцины, подпись и печать врача и учреждения, выдавшего сертификат.

"Все данные о вакцинации граждан уже есть в реестре, который также подключен к международным базам. Информация будет проверяться очень тщательно. Работники, которые будут проверять свидетельства о вакцинации, должны убедиться в достоверности свидетельства, ведь известны случаи их подделки", — заявил заместитель Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

В МВД напомнили, что как за подделку COVID сертификатов, так и за их использование грозит уголовная ответственность.

В частности, изготовление фейковых сертификатов наказывается:

штрафом до 17 000 грн;

арестом на срок до 6 месяцев

ограничением свободы на срок до 2 лет.

В случае повторного совершения правонарушения грозит ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Что касается тех граждан, которые используют поддельные сертификаты, то их могут оштрафовать на 850 гривен, арестовать на 6 месяцев, или ограничить свободу на срок до 2 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине суд вынес первый приговор врачу, который выдавал поддельные COVID-сертификаты.